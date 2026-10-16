Caos cieli in tutta Italia: ripristinata l’operatività Enav, ma resta l’onda lunga di ritardi e cancellazioni

ROMA – L’operatività dei sistemi Enav è stata ripristinata al 100%. Lo ha reso noto l’ENAC (Ente Nazionale per l’Aviazione Civile) a seguito dei gravi guasti tecnici riscontrati nella notte precedente sulla rete geografica di trasmissione dati a supporto dei servizi di controllo del traffico aereo sull’intero territorio nazionale.
Nonostante il completo ripristino delle infrastrutture tecnologiche, la situazione negli scali italiani resta complessa e la piena regolarità operativa richiederà ancora diverse ore prima di essere totalmente riassestata.
Aeroporti nel caos: giornata nera per migliaia di passeggeri
L’anomalia notturna ha paralizzato la gestione dei voli nei principali hub aeroportuali della penisola – da Roma Fiumicino a Milano Malpensa, fino agli scali di Palermo e Catania – provocando un effetto a catena di proporzioni nazionali:
- Tabelloni in rosso: Centinaia di voli nazionali e internazionali hanno subito pesanti ritardi cumulativi o cancellazioni immediate.
- Compagnie aeree colpite: I disagi hanno interessato in maniera trasversale quasi tutti i vettori operativi in Italia, sia le compagnie di linea sia i vettori low-cost.
- Normalizzazione graduale: ENAC ed Enav raccomandano ai passeggeri diretti in aeroporto di verificare lo stato del proprio volo con la compagnia aerea prima di mettersi in viaggio, poiché il riassorbimento delle code operative sui tabelloni di partenze e arrivi avverrà in modo progressivo nel corso della giornata.