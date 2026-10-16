Innovazione e territorio: BAPS guida il progetto «S.E.M.E.» per il rilancio delle imprese e delle startup in Sicilia

RAGUSA, 16 ottobre 2026 – Al via le candidature per S.E.M.E. (Sicilian Ecosystem for Modern Entrepreneurship), l’ambizioso progetto promosso da BAPS in qualità di capofila, insieme a Incubatore SEI e MEET S.r.l., per sostenere lo sviluppo di imprese innovative, startup e la transizione digitale ed ecologica del tessuto produttivo siciliano.
Finanziato nell’ambito del PR FESR Sicilia 2021–2027 (bando «Open Innovation Sicilia») con un investimento complessivo di un milione di euro, il progetto troverà casa a Ragusa, nel cuore del Greentech Mediterranean Innovation Hub in piazza Matteotti (all’interno dello storico palazzo BAPS, già sede della Banca d’Italia): una struttura di oltre 3.000 metri quadrati pensata per favorire la contaminazione tra startup, imprese, università e centri di ricerca.
I due percorsi: incubazione per i team e accelerazione per le PMI
Il programma mette a disposizione percorsi mirati per accompagnare la crescita imprenditoriale locale attraverso formazione, mentoring e relazioni con il mondo degli investitori:
- Percorso di Incubazione (12 team): Dedicato a idee innovative e aspiranti imprenditori per favorire la nascita di nuove realtà d’impresa.
- Percorso di Accelerazione (9 PMI): Rivolto a piccole e medie imprese già operative, volto a rafforzare i modelli di business e a potenziare la competitività digitale e tecnologica.
La selezione pubblica presterà particolare attenzione a criteri di innovazione, sostenibilità ambientale, valorizzazione dell’imprenditoria giovanile e parità di genere.
Le dichiarazioni e le scadenze
- Il commento di BAPS: «Il progetto S.E.M.E. rappresenta un importante riconoscimento della capacità di BAPS di promuovere iniziative concrete a sostegno dell’innovazione e dello sviluppo del territorio. Il nostro obiettivo è contribuire alla creazione di un ecosistema capace di trasformare idee e competenze in nuove opportunità imprenditoriali», ha dichiarato Saverio Continella, Amministratore Delegato di BAPS.
- Come partecipare: Le domande di partecipazione dovranno essere trasmesse entro e non oltre le ore 12:00 del 15 novembre 2026, mentre la pubblicazione delle graduatorie è fissata entro il 28 novembre 2026. Maggiori informazioni e dettagli operativi sono disponibili sul sito ufficiale all’indirizzo baps.it/sostenibilita/progetto-seme.