Innovazione e territorio: BAPS guida il progetto «S.E.M.E.» per il rilancio delle imprese e delle startup in Sicilia

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RAGUSA, 16 ottobre 2026 – Al via le candidature per S.E.M.E. (Sicilian Ecosystem for Modern Entrepreneurship), l’ambizioso progetto promosso da BAPS in qualità di capofila, insieme a Incubatore SEI e MEET S.r.l., per sostenere lo sviluppo di imprese innovative, startup e la transizione digitale ed ecologica del tessuto produttivo siciliano.

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Finanziato nell’ambito del PR FESR Sicilia 2021–2027 (bando «Open Innovation Sicilia») con un investimento complessivo di un milione di euro, il progetto troverà casa a Ragusa, nel cuore del Greentech Mediterranean Innovation Hub in piazza Matteotti (all’interno dello storico palazzo BAPS, già sede della Banca d’Italia): una struttura di oltre 3.000 metri quadrati pensata per favorire la contaminazione tra startup, imprese, università e centri di ricerca.

I due percorsi: incubazione per i team e accelerazione per le PMI

Il programma mette a disposizione percorsi mirati per accompagnare la crescita imprenditoriale locale attraverso formazione, mentoring e relazioni con il mondo degli investitori:

Percorso di Incubazione (12 team): Dedicato a idee innovative e aspiranti imprenditori per favorire la nascita di nuove realtà d’impresa.

Dedicato a idee innovative e aspiranti imprenditori per favorire la nascita di nuove realtà d’impresa. Percorso di Accelerazione (9 PMI): Rivolto a piccole e medie imprese già operative, volto a rafforzare i modelli di business e a potenziare la competitività digitale e tecnologica.

La selezione pubblica presterà particolare attenzione a criteri di innovazione, sostenibilità ambientale, valorizzazione dell’imprenditoria giovanile e parità di genere.

Le dichiarazioni e le scadenze