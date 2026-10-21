Batterio della Legionella nei serbatoi d’acqua: chiuso l’Assessorato regionale all’Energia a Palermo

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PALERMO – Emergenza igienico-sanitaria nella sede dell’Assessorato regionale dell’Energia e dei Servizi di pubblica utilità di viale Campania, a Palermo. Attraverso una nota ufficiale emessa nel pomeriggio, l’amministrazione ha comunicato la chiusura temporanea e immediata dell’intero plesso a partire da domani.

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Il provvedimento drastico si è reso necessario dopo che gli esiti delle analisi batteriologiche condotte sui campioni prelevati dalle cisterne idriche dell’edificio hanno confermato la presenza del batterio della Legionella pneumophila.

Igiene pubblica e bonifica degli impianti

La presenza del batterio nei serbatoi d’accumulo dell’acqua potabile ed esposta rappresenta un rischio concreto di contaminazione per inalazione, fattore che ha imposto la linea della massima cautela per la salute dei dipendenti regionali e degli utenti.

Gli uffici rimarranno completamente chiusi al pubblico fino a quando non saranno completate le operazioni straordinarie di sanificazione, shock termico o clorazione delle condotte, e le successive controanalisi batteriologiche non attesteranno il totale ripristino dei parametri di sicurezza idrica.

Continuita’ amministrativa: personale in lavoro agile

Nonostante la chiusura fisica dello stabile di viale Campania, la Regione assicura che l’operatività degli uffici e l’erogazione dei servizi non subiranno interruzioni. Tutto il personale dipendente e i dirigenti dell’Assessorato svolgeranno le proprie mansioni in modalità di lavoro agile (smart working) per l’intero periodo di emergenza.

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