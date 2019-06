Biamonte : Soddisfatto primo risultato raggiunto , convocati i sindaci e il gruppo promotore in audizione della 5 commissione regionale .

Un altro passo è stato fatto,esprimo soddisfazione e gratitudine nei confronti dell’onorevole Sammartino per aver invitato il comitato promotore e tutti i sindaci che ad oggi hanno approvato la delibera di indirizzo per il Presidente della Regione Sicilia:

“ Creazione di un centro di ricerca di eccellenza delle nuove tecnologie CIAPI di Priolo G. (SR)”.

A partecipare alla riunione della V commissione ” cultura ,formazione e lavoro”convocato per 12 giugno 2019 alle ore 12.00, per discutere i seguenti punti all’ordine del giorno: 1) Audizione dell’assessore regionale per la famiglia ,le politiche sociali ed il lavoro e del commissario straordinario del CIAPI in merito alle garanzie occupazionali dei lavoratori e ad una eventuale riqualificazione dell’ente

La convocazione rappresenta un atto di ottimismo e di fiducia in un’epoca di disorientamento politico e amministrativo , ove le istituzioni non riescono più a dialogare tra loro. Soprattutto gli amministratori locali sono lasciati molte volte soli e disarmati ad affrontare le questioni che attanagliano le proprie comunità,

quindi la convocazione da parte dell’onorevole Sammartino dimostra grande sensibilità per il territorio, interpretando di fatto ciò che realmente dovrebbe verificarsi un continuo confronto con gli amministratori locali in modo tale da intraprendere successivamente le azioni più opportune e dando quella sensazione di non essere abbandonati al proprio destino.

Comments

comments