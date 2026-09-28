Caro carburanti, gli agricoltori siciliani protestano: ecco come ridurre i consumi dell’auto

PALERMO – Motori spenti nelle campagne siciliane per protesta contro il forte rincaro dei prezzi alla pompa. Gli imprenditori agricoli dell’isola fanno sentire la propria voce, proprio mentre scattano le prime misure di calmiere programmate da Eni e Ip per sostenere automobilisti e trasportatori.

La pressione sui bilanci di famiglie e aziende trova riscontro nei dati rilevati dalla Cgia di Mestre: nell’agosto 2026 i prezzi di benzina e gasolio sono risultati superiori, rispettivamente, del 19,3% e del 21,5% rispetto allo stesso periodo del 2025. Per un’auto diesel media con serbatoio da 50 litri e un costo ipotetico del gasolio a 2,20 euro/litro, un singolo pieno sfiora i 110 euro.

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Guida efficiente: la regola degli pneumatici e del cambio marcia

Se i listini dipendono dai mercati internazionali e dalle politiche fiscali, lo stile di guida consente di ottimizzare le percorrenze e contenere le spese di percorrenza sulla distanza:

Controllo della pressione delle gomme: Uno pneumatico sgonfio aumenta la resistenza al rotolamento e richiede più energia per avanzare. È fondamentale verificare periodicamente i valori indicati dal costruttore (sul montante della portiera o nello sportellino del carburante), adeguandoli al carico dell’automobile.

Uno pneumatico sgonfio aumenta la resistenza al rotolamento e richiede più energia per avanzare. È fondamentale verificare periodicamente i valori indicati dal costruttore (sul montante della portiera o nello sportellino del carburante), adeguandoli al carico dell’automobile. Uso corretto del cambio: Su vetture con cambio manuale, procedere a regimi inutilmente elevati incrementa i consumi. Passare al rapporto superiore quando la strada e il carico lo consentono riduce lo sforzo del motore, evitando al contempo di “soffocarlo” nelle salite o in fase di sorpasso.

Guida predittiva e gestione delle frenate

L’altra chiave per limitare lo spreco di carburante risiede nella guida predittiva. Accelerare verso un semaforo rosso già visibile in lontananza o effettuare continue ripartenze repentine nel traffico in coda dissipa in frenata l’energia appena prodotta.

Mantenere la distanza di sicurezza, osservare lo scorrimento del traffico a distanza e rallentare sfruttando il freno motore permette di conservare un’andatura regolare, riducendo l’impatto economico di ogni singolo spostamento.