Dai “carcagnusi” alla terza generazione: l’evoluzione del clan Mazzei tra violenza e affari

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CATANIA – «Nuccio Mazzei lo avrebbe duramente rimproverato, il padre Santo “u carcagnusu” gli avrebbe sparato». La frase di un esperto di criminalità organizzata sintetizza con efficacia la transizione generazionale all’interno della famiglia mafiosa dei Mazzei.

Da un lato Santo Mazzei, figura sanguinaria scelta da Totò Riina per tentare il golpe contro Nitto Santapaola; dall’altro il figlio Nuccio, propenso alla diplomazia criminale e all’investimento di capitali illeciti in discoteche, droga e società in crisi. La nuova leva, rappresentata dai nipoti del patriarca, sembra ora unire l’indole violenta del nonno alla capacità finanziaria del padre.

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L’inchiesta “Onda Nuova” e il nuovo assetto del clan

L’operazione condotta dalla Squadra Mobile ha disarticolato la struttura familiare del gruppo, portando alla luce una cosca armata e fortemente radicata nel territorio. Se lo spaccio di stupefacenti rimane la principale fonte di proventi, le indagini hanno documentato il riciclaggio dei fondi illeciti nel settore ricettivo.

Dalle intercettazioni è emerso anche il nome del nuovo punto di riferimento per l’organizzazione: «Ora c’è Sergio per tutti quanti».

Udienza preliminare: i 33 imputati a rischio processo

La richiesta di rinvio a giudizio formulata dalla pm della Dda, Alessandra Tasciotti, sarà valutata il prossimo 10 novembre dinanzi alla gup Silvia Passanisi.

Ecco l’elenco dei 33 indagati: