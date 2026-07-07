Trasparenza, responsabilità, partecipazione e sviluppo sostenibile nella gestione della comunità. Questi, i temi che saranno affrontati Al CUT (sede del Centro Universitario Teatrale dell’Università di Catania, a Palazzo Sangiuliano) nella tavola rotonda “L’etica del governo urbano – Esperienze e visioni a confronto”.

Un incontro che si svolgerà mercoledì 8 luglio dalle 15.30, moderato dalla prorettrice Lina Scalisi dove presenzieranno il sindaco di Catania Enrico Trantino, il sindaco di Caltagirone Fabio Roccuzzo, il sindaco Danilo Lo Giudice di Santa Teresa di Riva e il commissario straordinario di Paternò Santi Giuffrè.

L’incontro fra saperi scientifici, tecnologici e umanistici

L’iniziativa fa parte del Laboratorio interdisciplinare “Etica e scelte di vita”, promosso dai Dipartimenti di Ingegneria civile-industriale e Architettura, di Economia e Impresa e di Scienze umanistiche dell’Università di Catania ha l’obiettivo di favorire il dialogo tra saperi scientifici, tecnologici e umanistici e di riportare la riflessione etica al centro dei processi decisionali della vita pubblica e privata. In questo percorso si colloca anche il progetto “Etica in scena”, realizzato presso il CUT per sperimentare nuove forme di divulgazione attraverso il linguaggio teatrale.



Governance urbana: il tema di apertura

L’incontro di mercoledì è dedicato al tema della governance urbana per mettere a confronto esperienze amministrative maturate in contesti territoriali differenti, riflettendo sul valore dell’etica come guida dell’azione pubblica.

Alla base della governance di una comunità, infatti, c’è il confronto quotidiano con decisioni complesse che richiedono competenza, responsabilità, capacità di visione e attenzione costante al bene comune. In questa prospettiva, l’etica rappresenta il fondamento di un’amministrazione capace di promuovere fiducia, partecipazione, trasparenza, inclusione e sviluppo sostenibile, configurandosi come il principio ispiratore di una moderna cultura della

governance.