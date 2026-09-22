Catania, tre poliziotti aggrediti: tre arresti

Tre agenti della Squadra Mobile della Questura di Catania sono stati aggrediti durante un servizio antidroga in una piazza di spaccio dello storico rione San Cristoforo. Gli operatori sarebbero stati colpiti con caschi, spranghe e sedie mentre erano impegnati nell’attività di contrasto allo spaccio di stupefacenti.

Uno dei poliziotti ha riportato la frattura del setto nasale e un trauma facciale. Gli altri due agenti hanno invece riportato contusioni e traumi di varia natura. Per tutti è stata stabilita una prognosi di 15 giorni.

A seguito dell’aggressione sono intervenute diverse pattuglie della Polizia per prestare soccorso ai colleghi e riportare la situazione sotto controllo. Nel corso dell’intervento sono state arrestate tre persone, successivamente condotte in carcere.

Sulla vicenda è intervenuto il Sap di Catania, che ha espresso solidarietà e vicinanza ai tre operatori feriti, augurando loro una pronta guarigione.

«Quanto accaduto è estremamente grave – dichiara il segretario provinciale del sindacato, Leonardo Macaluso –. Aggredire con tale violenza degli operatori impegnati in un servizio di contrasto allo spaccio significa colpire direttamente chi ogni giorno è chiamato a garantire la sicurezza della città».

Il sindacato torna inoltre a chiedere un rafforzamento degli organici nella provincia etnea. «Da anni chiediamo un adeguato rafforzamento degli organici della provincia di Catania – aggiunge Macaluso –. Nonostante le difficoltà e la carenza di personale, i poliziotti catanesi continuano a garantire servizi e interventi indispensabili per la sicurezza della collettività, spesso sostenendo carichi di lavoro particolarmente gravosi».

«Non possiamo accettare che, ancora una volta, agenti della Polizia di Stato vengano aggrediti mentre svolgono il proprio lavoro, come accaduto durante alcuni controlli antidroga a Catania. Ai tre agenti feriti va la solidarietà mia, del governo regionale e dei cittadini siciliani, e il ringraziamento per il prezioso lavoro svolto a garanzia della sicurezza e, nel caso del contrasto allo spaccio, anche a tutela dei nostri ragazzi. Questo episodio violento, che arriva a pochi giorni da un altro accaduto a Palermo, ci impone una riflessione sulla percezione del ruolo delle forze dell’ordine in alcuni contesti. Tutti insieme, istituzioni e cittadini, non dobbiamo tollerare le azioni di chi è convinto di essere al di sopra della legge». Lo dichiara il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, in merito all’aggressione, durante un servizio antidroga, nei confronti di tre poliziotti della Squadra mobile della Questura etnea avvenuta nel quartiere San Cristoforo di Catania.