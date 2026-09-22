Caro-energia in Sicilia: oltre 700 milioni di euro frenano l’economia regionale

Il quadro nazionale dell’inflazione si attesta al 2,8%, mentre i prezzi dell’energia al dettaglio aumentano dell’11,4%. A trainare il rincaro sono il gas, in crescita del 13,5%, e l’elettricità, che registra un aumento del 10,1%.

In Sicilia l’aumento dei costi energetici si traduce in un impatto complessivo superiore a 700 milioni di euro, con conseguenze dirette sulle imprese, sulle famiglie e sull’equilibrio dell’economia regionale.

Oltre 700 milioni di euro tra imprese e famiglie

Circa 400 milioni di euro rappresentano gli extra-costi sostenuti dalle piccole e medie imprese. A questi si aggiungono oltre 330 milioni di euro di maggiori esborsi per le famiglie siciliane, chiamate a fronteggiare bollette più pesanti in un contesto già segnato dall’aumento generale dei prezzi.

Il caro-energia riduce così il potere d’acquisto e congela la domanda interna. Le famiglie dispongono di meno risorse per i consumi, mentre le imprese devono assorbire costi aggiuntivi che rendono più difficile mantenere invariata l’attività economica.

La pressione si distribuisce sull’intero sistema produttivo e commerciale: da un lato diminuisce la capacità di spesa delle famiglie, dall’altro cresce il peso dei costi fissi per chi produce, trasforma e offre servizi.

Il paradosso energetico della Sicilia

La Sicilia è la seconda regione italiana per costo dell’elettricità, dopo la Sardegna. Per le famiglie il dato si riflette in una bolletta media superiore a 848 euro l’anno, una soglia che incide direttamente sui bilanci domestici e amplifica gli effetti della crescita dei prezzi dell’energia al dettaglio.

Il quadro mette in evidenza le debolezze strutturali indicate per il sistema energetico siciliano. Il costo elevato dell’elettricità e il peso degli oneri rendono più difficile per famiglie e imprese assorbire gli aumenti, soprattutto quando la domanda interna resta compressa e il potere d’acquisto diminuisce.

Il paradosso è quindi quello di un territorio in cui il caro-energia non si limita a incidere sulle bollette, ma diventa un fattore di rallentamento per l’economia regionale e per la capacità delle attività di restare operative alle condizioni abituali.

I comparti più colpiti

L’impatto riguarda in particolare le botteghe artigiane, i panifici, le officine meccaniche, gli impianti di trasformazione agroalimentare, la ristorazione e i piccoli laboratori manifatturieri. Sono attività che devono fare i conti con costi energetici più elevati senza poter trasferire integralmente l’aumento sui prezzi finali.

Per molti imprenditori la gestione quotidiana diventa una scelta obbligata tra la tenuta dei margini e la continuità della produzione. Alcuni sono costretti a rimodulare gli orari, mentre altri devono comprimere la produzione per contenere l’impatto delle bollette.

Queste difficoltà si riflettono sulla capacità di investimento e sulla possibilità di mantenere stabile l’offerta. Il rincaro dell’energia finisce così per condizionare le decisioni delle imprese e aggravare il rallentamento della domanda interna.

Le richieste per contenere il caro-energia

Di fronte a un impatto complessivo superiore a 700 milioni di euro, Confartigianato Sicilia e le principali sigle datoriali e sindacali chiedono interventi capaci di ridurre il peso dell’energia su imprese e famiglie.

Tra le richieste figurano la riduzione degli oneri generali di sistema, l’ampliamento dei bonus sociali, il disaccoppiamento del prezzo dell’elettricità da quello del gas, gli incentivi all’autoproduzione fotovoltaica e il sostegno alle comunità energetiche rinnovabili.

L’obiettivo è alleggerire i costi per le famiglie, sostenere le piccole e medie imprese e contrastare la contrazione del potere d’acquisto e il congelamento della domanda interna che stanno frenando l’economia siciliana.

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