Consiglio comunale, due mozioni sul collegamento tra la Statale 124 e viale Epipoli

SIRACUSA, 21 settembre 2026 – È convocata per le ore 18 di mercoledì 23 settembre la nuova seduta del Consiglio comunale di Siracusa, presieduta da Alessandro Di Mauro.

Il primo punto all’ordine del giorno riguarda la liquidazione di spese processuali per un importo complessivo di 1.467 euro. La somma è riferita a una causa civile in materia di servizi demografici che ha visto il Comune soccombente.

Il Consiglio sarà quindi chiamato a discutere l’istituzione di un nuovo servizio a domanda individuale, previsto dalla legge 14 del 2026, relativo al rilascio dei certificati di inutilizzabilità necessari ai fini della rottamazione dei veicoli fuori uso sottoposti a fermo amministrativo.

Il certificato dovrà essere rilasciato dalla Polizia municipale, al termine degli accertamenti tecnici e amministrativi previsti. La determinazione delle tariffe sarà invece affidata alla Giunta comunale.

Tra gli argomenti in programma figurano inoltre due mozioni riguardanti il progetto di collegamento tra la Statale 124 e viale Epipoli, infrastruttura al centro del dibattito politico e amministrativo cittadino.

La prima mozione è stata presentata dal gruppo di Fratelli d’Italia e porta le firme dei consiglieri Paolo Cavallaro e Paolo Romano. La seconda è stata proposta dalla consigliera Alessandra Barbone, esponente di Forza Italia.

La seduta rappresenterà dunque un momento di confronto sia su alcuni provvedimenti amministrativi e finanziari, sia sulle prospettive di viabilità e collegamento tra la Statale 124 e viale Epipoli.