FuturLab istituisce a Siracusa un Centro studi sulla comunicazione d’impresa

La sezione di Siracusa dell’associazione FuturLab – Costruiamo il Futuro istituisce in città un Centro studi sulla comunicazione d’impresa, con l’obiettivo di promuovere cultura, formazione e innovazione all’interno del tessuto produttivo locale.

Il progetto sarà affidato al giornalista Carmelo Miduri, che da anni si occupa di comunicazione d’impresa e ha dedicato al tema pubblicazioni specializzate e attività formative rivolte alle aziende.

Per conto di FuturLab, Miduri ha inoltre realizzato un Manuale sulla comunicazione d’impresa, che sarà messo gratuitamente a disposizione delle imprese interessate, secondo modalità che saranno definite dall’associazione. Il testo offrirà strumenti e indicazioni utili per migliorare le strategie di comunicazione e valutare i risultati raggiunti attraverso appositi indicatori.

L’azione siracusana di FuturLab coinvolge l’imprenditore Gaetano Tranchina, in qualità di coordinatore, la psicologa Giulia Giambuiso e il giornalista Carmelo Miduri.

La missione di FuturLab

FuturLab – Costruiamo il Futuro nasce con l’obiettivo di affrontare alcune delle principali criticità sociali ed economiche del territorio, a partire dalla disoccupazione giovanile e dalla necessità di creare nuove opportunità di crescita e partecipazione.

L’associazione intende promuovere politiche di innovazione sociale attraverso il coinvolgimento attivo dei cittadini e il confronto tra competenze, esperienze e proposte provenienti da ogni componente della società.

Tra le finalità dell’associazione figurano il contrasto all’esclusione sociale, la promozione dello sviluppo sostenibile e la valorizzazione del territorio, con interventi rivolti al rafforzamento dei diversi settori produttivi.

FuturLab si propone inoltre di sostenere le istituzioni nei processi di cambiamento operativo, culturale, etico e tecnologico, utilizzando la formazione come leva strategica per contribuire alla crescita di una classe dirigente efficace e competente.

Particolare attenzione viene riservata anche al rilancio del mercato del lavoro, al contrasto della fuga dei cervelli e alla creazione di nuove opportunità per i giovani, soprattutto in Sicilia.

L’associazione punta alla costruzione di valore aggiunto sociale e culturale, al sostegno dei processi di riforma e innovazione e alla promozione dell’evoluzione socioculturale del territorio.

Tra gli obiettivi anche la diffusione della cultura dell’eccellenza e la valorizzazione della cultura del risultato, intesa come capacità di tradurre idee e progetti in azioni concrete e misurabili.

Gli obiettivi di FuturLab