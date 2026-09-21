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FuturLab istituisce a Siracusa un Centro studi sulla comunicazione d’impresa

Il progetto sarà affidato al giornalista Carmelo Miduri, autore di un manuale dedicato al settore. Prevista la distribuzione gratuita del testo alle imprese interessate a migliorare le proprie performance comunicative
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La sezione di Siracusa dell’associazione FuturLab – Costruiamo il Futuro istituisce in città un Centro studi sulla comunicazione d’impresa, con l’obiettivo di promuovere cultura, formazione e innovazione all’interno del tessuto produttivo locale.

Il progetto sarà affidato al giornalista Carmelo Miduri, che da anni si occupa di comunicazione d’impresa e ha dedicato al tema pubblicazioni specializzate e attività formative rivolte alle aziende.

Per conto di FuturLab, Miduri ha inoltre realizzato un Manuale sulla comunicazione d’impresa, che sarà messo gratuitamente a disposizione delle imprese interessate, secondo modalità che saranno definite dall’associazione. Il testo offrirà strumenti e indicazioni utili per migliorare le strategie di comunicazione e valutare i risultati raggiunti attraverso appositi indicatori.

L’azione siracusana di FuturLab coinvolge l’imprenditore Gaetano Tranchina, in qualità di coordinatore, la psicologa Giulia Giambuiso e il giornalista Carmelo Miduri.

La missione di FuturLab

FuturLab – Costruiamo il Futuro nasce con l’obiettivo di affrontare alcune delle principali criticità sociali ed economiche del territorio, a partire dalla disoccupazione giovanile e dalla necessità di creare nuove opportunità di crescita e partecipazione.

L’associazione intende promuovere politiche di innovazione sociale attraverso il coinvolgimento attivo dei cittadini e il confronto tra competenze, esperienze e proposte provenienti da ogni componente della società.

Tra le finalità dell’associazione figurano il contrasto all’esclusione sociale, la promozione dello sviluppo sostenibile e la valorizzazione del territorio, con interventi rivolti al rafforzamento dei diversi settori produttivi.

FuturLab si propone inoltre di sostenere le istituzioni nei processi di cambiamento operativo, culturale, etico e tecnologico, utilizzando la formazione come leva strategica per contribuire alla crescita di una classe dirigente efficace e competente.

Particolare attenzione viene riservata anche al rilancio del mercato del lavoro, al contrasto della fuga dei cervelli e alla creazione di nuove opportunità per i giovani, soprattutto in Sicilia.

L’associazione punta alla costruzione di valore aggiunto sociale e culturale, al sostegno dei processi di riforma e innovazione e alla promozione dell’evoluzione socioculturale del territorio.

Tra gli obiettivi anche la diffusione della cultura dell’eccellenza e la valorizzazione della cultura del risultato, intesa come capacità di tradurre idee e progetti in azioni concrete e misurabili.

Gli obiettivi di FuturLab
  • Promuovere politiche di innovazione sociale attraverso il coinvolgimento attivo dei cittadini
  • Contrastare l’esclusione sociale e valorizzare le proposte provenienti da ogni classe sociale
  • Incentivare lo sviluppo sostenibile e la valorizzazione del territorio
  • Rafforzare e potenziare i diversi settori produttivi
  • Sostenere le istituzioni nei processi di cambiamento operativo, culturale, etico e tecnologico
  • Utilizzare la formazione come leva strategica per contribuire alla crescita di una classe dirigente efficace ed efficiente
  • Riattivare e rilanciare il mercato del lavoro
  • Contrastare la fuga dei cervelli, in particolare dalla Sicilia
  • Creare valore aggiunto sociale e culturale
  • Supportare i processi di riforma e innovazione
  • Favorire l’evoluzione socioculturale del territorio
  • Promuovere l’eccellenza
  • Diffondere e valorizzare la cultura del risultato

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