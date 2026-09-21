FuturLab istituisce a Siracusa un Centro studi sulla comunicazione d’impresa

La sezione di Siracusa dell’associazione FuturLab – Costruiamo il Futuro istituisce in città un Centro studi sulla comunicazione d’impresa, con l’obiettivo di promuovere cultura, formazione e innovazione all’interno del tessuto produttivo locale.
Il progetto sarà affidato al giornalista Carmelo Miduri, che da anni si occupa di comunicazione d’impresa e ha dedicato al tema pubblicazioni specializzate e attività formative rivolte alle aziende.
Per conto di FuturLab, Miduri ha inoltre realizzato un Manuale sulla comunicazione d’impresa, che sarà messo gratuitamente a disposizione delle imprese interessate, secondo modalità che saranno definite dall’associazione. Il testo offrirà strumenti e indicazioni utili per migliorare le strategie di comunicazione e valutare i risultati raggiunti attraverso appositi indicatori.
L’azione siracusana di FuturLab coinvolge l’imprenditore Gaetano Tranchina, in qualità di coordinatore, la psicologa Giulia Giambuiso e il giornalista Carmelo Miduri.
La missione di FuturLab
FuturLab – Costruiamo il Futuro nasce con l’obiettivo di affrontare alcune delle principali criticità sociali ed economiche del territorio, a partire dalla disoccupazione giovanile e dalla necessità di creare nuove opportunità di crescita e partecipazione.
L’associazione intende promuovere politiche di innovazione sociale attraverso il coinvolgimento attivo dei cittadini e il confronto tra competenze, esperienze e proposte provenienti da ogni componente della società.
Tra le finalità dell’associazione figurano il contrasto all’esclusione sociale, la promozione dello sviluppo sostenibile e la valorizzazione del territorio, con interventi rivolti al rafforzamento dei diversi settori produttivi.
FuturLab si propone inoltre di sostenere le istituzioni nei processi di cambiamento operativo, culturale, etico e tecnologico, utilizzando la formazione come leva strategica per contribuire alla crescita di una classe dirigente efficace e competente.
Particolare attenzione viene riservata anche al rilancio del mercato del lavoro, al contrasto della fuga dei cervelli e alla creazione di nuove opportunità per i giovani, soprattutto in Sicilia.
L’associazione punta alla costruzione di valore aggiunto sociale e culturale, al sostegno dei processi di riforma e innovazione e alla promozione dell’evoluzione socioculturale del territorio.
Tra gli obiettivi anche la diffusione della cultura dell’eccellenza e la valorizzazione della cultura del risultato, intesa come capacità di tradurre idee e progetti in azioni concrete e misurabili.
Gli obiettivi di FuturLab
- Promuovere politiche di innovazione sociale attraverso il coinvolgimento attivo dei cittadini
- Contrastare l’esclusione sociale e valorizzare le proposte provenienti da ogni classe sociale
- Incentivare lo sviluppo sostenibile e la valorizzazione del territorio
- Rafforzare e potenziare i diversi settori produttivi
- Sostenere le istituzioni nei processi di cambiamento operativo, culturale, etico e tecnologico
- Utilizzare la formazione come leva strategica per contribuire alla crescita di una classe dirigente efficace ed efficiente
- Riattivare e rilanciare il mercato del lavoro
- Contrastare la fuga dei cervelli, in particolare dalla Sicilia
- Creare valore aggiunto sociale e culturale
- Supportare i processi di riforma e innovazione
- Favorire l’evoluzione socioculturale del territorio
- Promuovere l’eccellenza
- Diffondere e valorizzare la cultura del risultato