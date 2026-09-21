Sanità, UGL Salute: “La sentenza del TAR Lombardia sulla dirigenza delle professioni sanitarie apre una strada importante”

ROMA, 21 settembre 2026 – «La sentenza del TAR Lombardia – Brescia n. 1174/2026 rappresenta un passaggio di grande rilievo per il pieno riconoscimento della dirigenza delle professioni sanitarie, con particolare riferimento all’area infermieristica. Viene affermato un principio che UGL Salute sostiene da tempo: gli incarichi di struttura complessa non possono essere considerati automaticamente riservati alla sola dirigenza medica».

Lo dichiara Gianluca Giuliano, segretario nazionale di UGL Salute, commentando la pronuncia con cui il TAR ha respinto il ricorso presentato dalla Federazione nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri e dagli Ordini provinciali dei medici lombardi contro una procedura dell’ATS che consentiva la partecipazione anche ai dirigenti delle professioni sanitarie.

Secondo l’organizzazione sindacale, il valore della sentenza risiede nella necessità di valutare le funzioni concrete della struttura, insieme alle competenze richieste e ai requisiti previsti dalla normativa e dai bandi, evitando esclusioni fondate esclusivamente sull’appartenenza professionale.

«Quando le attività di una struttura sono caratterizzate da funzioni gestionali, organizzative, programmatorie e di prevenzione – prosegue Giuliano – non vi è ragione per escludere in via preventiva i dirigenti delle professioni sanitarie che possiedono i requisiti necessari».

Per UGL Salute, la pronuncia del TAR rappresenta un ulteriore passo verso la valorizzazione delle competenze maturate nel corso degli anni da migliaia di professionisti che operano all’interno del Servizio sanitario nazionale.

«Per troppo tempo – sottolinea il segretario nazionale – abbiamo assistito a una distanza tra il riconoscimento formale della dirigenza delle professioni sanitarie e le concrete opportunità di carriera. Infermieri, professionisti della riabilitazione, delle professioni tecnico-sanitarie, della prevenzione e ostetriche hanno assunto responsabilità sempre maggiori nel SSN. È arrivato il momento che questa evoluzione trovi piena corrispondenza anche nell’organizzazione delle strutture e nell’accesso agli incarichi dirigenziali».

UGL Salute invita tuttavia a evitare interpretazioni estensive della sentenza. L’obiettivo, chiarisce il sindacato, non è alimentare una contrapposizione tra professioni sanitarie e professione medica, ma garantire che ogni incarico venga assegnato sulla base delle competenze effettivamente necessarie, dei requisiti di legge e dei criteri indicati nei bandi.

«Il SSN ha bisogno di collaborazione tra professioni, non di nuove divisioni – afferma Giuliano –. La valorizzazione della dirigenza delle professioni sanitarie non sottrae ruolo alla dirigenza medica. Al contrario, permette di utilizzare in modo più efficace competenze diverse e complementari, soprattutto nei settori in cui risultano determinanti le capacità organizzative, gestionali, assistenziali e programmatorie».

Da qui la richiesta rivolta alle aziende e alle amministrazioni del Servizio sanitario nazionale di verificare concretamente i propri modelli organizzativi e i requisiti previsti dalle procedure per il conferimento degli incarichi di struttura. L’obiettivo è evitare esclusioni generalizzate che non siano giustificate dalle caratteristiche effettive delle posizioni.

«La sentenza del TAR Lombardia – conclude Giuliano – deve rappresentare l’occasione per aprire una nuova fase. Chiediamo che il principio della valorizzazione delle professioni sanitarie non rimanga sulla carta, ma diventi una realtà concreta nei percorsi di carriera. Il Servizio sanitario nazionale ha bisogno di responsabilità, competenze e professionalità: tutte devono poter essere riconosciute e messe nelle condizioni di contribuire alla sua crescita».

Frasi chiave

sentenza TAR Lombardia Brescia n. 1174/2026, dirigenza delle professioni sanitarie, dirigenza infermieristica, incarichi di struttura complessa, UGL Salute, Gianluca Giuliano, Servizio sanitario nazionale, valorizzazione delle professioni sanitarie, carriera dei professionisti sanitari, dirigenti delle professioni sanitarie, accesso agli incarichi dirigenziali, organizzazione delle strutture sanitarie, competenze gestionali e organizzative, professioni sanitarie e dirigenza medica, collaborazione tra professioni sanitarie, sanità pubblica, concorsi nella sanità, ATS Lombardia, sistema sanitario italiano

Tag

sanità, UGL Salute, Gianluca Giuliano, TAR Lombardia, TAR Brescia, sentenza n. 1174/2026, dirigenza sanitaria, dirigenza delle professioni sanitarie, dirigenza infermieristica, infermieri, professioni sanitarie, professioni della riabilitazione, professioni tecnico-sanitarie, professioni della prevenzione, ostetriche, dirigenza medica, incarichi di struttura complessa, Servizio sanitario nazionale, SSN, sanità pubblica, ATS, Lombardia, carriera sanitaria, organizzazione sanitaria, competenze professionali, concorsi pubblici, UGL, sindacato, politiche sanitarie