“Nero Barocco – Noto Wine Fest”, la prima edizione chiude con il sold out

Si è conclusa con il sold out la prima edizione di “Nero Barocco – Noto Wine Fest”, l’evento dedicato al vino del Val di Noto che, per due giorni, ha animato il centro storico barocco della città. Un debutto che ha superato le aspettative e che ha registrato una grande partecipazione di pubblico, nonostante la pioggia che ha accompagnato l’inizio della serata di sabato 19 settembre, lasciando poi spazio a condizioni meteorologiche più favorevoli.

Il programma della prima giornata, presentato dai giornalisti Giulio Perotti e Ottavio Gintoli, si è aperto con i saluti istituzionali del sindaco di Noto, Corrado Figura, e del direttore della Strada del Vino del Val di Noto, Franky Terranova.

A seguire sono intervenuti Marco Lupo, capo del Dipartimento della Sovranità Alimentare e dell’Ippica presso il MASAF, il Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, e Samuele Mazza, trendsetter e promotore di investimenti e nuove esperienze legate al territorio.

La serata è proseguita con una degustazione guidata da Alessandro Carrubba, protagonista del Firraru di Feudo Maccari, e con un panel moderato da Ottavio Gintoli. Al centro del confronto, a cui hanno partecipato Sergio Fiorentino, Massimo Izzo e Viviana Haddad, i rapporti tra vino, arte, architettura, identità e territorio.

Un secondo momento di approfondimento è stato moderato da Davide Tenconi, di Appress, con gli interventi di Michele Faro di Pietradolce, Angela Sergio di Barone Sergio e presidente del Consorzio di Tutela Vini Valdinoto, e Francesco Cambria di Cottanera e presidente del Consorzio Etna DOC.

All’iniziativa hanno preso parte anche rappresentanti delle istituzioni nazionali e regionali e diversi sindaci della provincia. A chiudere la serata è stato Giangiacomo Farina, CEO di Appress, che ha presentato il progetto e la filosofia della nuova testata “Suruq Wine”, dedicata al racconto dell’enologia siciliana d’eccellenza.

La manifestazione si è conclusa domenica 20 settembre con il grande banco d’assaggio allestito alla Loggia del Mercato. Oltre 30 cantine del territorio hanno proposto degustazioni dedicate in particolare al Nero d’Avola, all’Eloro DOC e al Moscato di Noto DOC. L’offerta è stata arricchita da prodotti tipici, proposte gastronomiche e musica dal vivo.

Tra gli appuntamenti della serata anche la performance teatrale dei ragazzi dell’INDA, che ha contribuito a valorizzare ulteriormente il legame tra cultura, spettacolo e identità del territorio.

Con la sua prima edizione, “Nero Barocco – Noto Wine Fest” ha confermato il crescente interesse verso il patrimonio vitivinicolo del Val di Noto, proponendo un percorso tra tradizione, innovazione e promozione delle eccellenze siciliane.

L’iniziativa è stata realizzata nell’ambito del progetto “Nero Barocco – I vini del Val di Noto tra tradizione e futuro” e cofinanziata dalla Regione Siciliana – Assessorato delle Attività Produttive, attraverso il programma “Sicilia che piace”. Il festival ha visto la collaborazione della Città di Noto, della Strada del Vino del Val di Noto e di AIS Sicilia Siracusa, con Suruq e SiracusaNews nel ruolo di media partner.

Frasi chiave

Nero Barocco Noto Wine Fest- prima edizione Nero Barocco-sold out Noto Wine Fest, vini del Val di Noto, degustazione Nero d’Avola, Eloro DOC, Moscato di Noto DOC, cantine del Val di Noto, eventi enogastronomici in Sicilia, vino siciliano d’eccellenza, Strada del Vino del Val di Noto, festival del vino a Noto, Suruq Wine, enologia siciliana, tradizione e futuro del vino siciliano

Tag

Nero Barocco, Noto Wine Fest, Noto, Val di Noto, vino siciliano, enologia siciliana, Nero d’Avola, Eloro DOC, Moscato di Noto DOC, degustazioni, cantine siciliane, eventi in Sicilia, turismo enogastronomico, Strada del Vino del Val di Noto, Suruq Wine, AIS Sicilia, AIS Siracusa, Regione Siciliana, Sicilia che piace, Città di Noto, SiracusaNews, Appress, INDA, eccellenze siciliane