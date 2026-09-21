“Odissea in Sicilia”, a Zafferana Etnea il viaggio di Ulisse tra mito, paesaggio e tecnologia

CATANIA – Prima ancora di diventare una meta turistica, la Sicilia è stata un luogo dell’immaginario, una terra popolata da giganti, mostri e divinità, sospesa tra il mondo conosciuto e l’ignoto. È proprio attraverso la geografia dell’Isola che, nel corso dei secoli, sono stati riletti alcuni degli episodi più celebri dell’Odissea: la terra dei Ciclopi e l’isola del Sole sono state associate alla Sicilia, mentre Scilla e Cariddi sono state identificate con lo Stretto di Messina ed Eolo con l’arcipelago delle Eolie.

Non si tratta di una cartografia certa del poema, poiché Omero non offre coordinate geografiche riconducibili ai nostri sistemi moderni. È, però, una delle più suggestive sovrapposizioni tra mito e Mediterraneo. Le rotte dei naviganti, i paesaggi vulcanici, le correnti dello Stretto e la memoria delle colonizzazioni greche hanno contribuito a dare, nel tempo, un volto occidentale alle peregrinazioni di Odisseo.

Da questo intreccio tra racconto, territorio e immaginario nasce “Odissea in Sicilia”, il nuovo percorso esperienziale del Parco dei Miti di Zafferana Etnea, alle pendici dell’Etna. L’iniziativa è in programma tutte le domeniche di ottobre, a partire dalle ore 10.

Il Parco dei Miti è un itinerario immerso nella natura e dedicato alla mitologia classica, inserito nel paesaggio del Parco dell’Etna. Il percorso è caratterizzato da installazioni artistiche realizzate in pietra lavica, che trasformano il paesaggio vulcanico in una parte integrante della narrazione.

La Grotta di Polifemo, il Cavallo di Troia, la Nave di Ulisse, il Labirinto con il Minotauro e l’Ade con Tiresia diventano così le tappe di un’esperienza che unisce natura, arte e mito.

Il Parco fa parte del polo museale di Etna Today, guidato da Ettore Barbagallo, insieme alla Casa delle Farfalle, al Museo dell’Etna, all’Apiario e al Planetario.

«La scelta di Zafferana non è casuale», spiega Barbagallo. «La tradizione antica e quella successiva hanno legato profondamente l’area etnea al mondo dei Ciclopi. Nella mitologia più antica, i Ciclopi sono artigiani del fulmine di Zeus e aiutanti di Efesto. Nelle tradizioni posteriori, invece, le loro fucine vengono collocate sotto l’Etna e negli altri vulcani dell’arcipelago siciliano».

Il Polifemo dell’Odissea è però una figura diversa: è il pastore gigantesco narrato nel nono libro del poema, vive in una grotta, divora alcuni compagni di Ulisse e viene sconfitto non dalla forza, ma dall’intelligenza dell’eroe.

Proprio dalla parola prende avvio il nuovo percorso del Parco dei Miti, che si sviluppa in quattro momenti. L’esperienza comincia con il prologo dell’aedo, chiamato a introdurre i canti omerici e a concentrarsi sugli episodi legati alla Sicilia.

Si prosegue con la visita guidata alle installazioni del Parco, dove le figure e i luoghi della mitologia prendono forma nel paesaggio dell’Etna. Il terzo momento è ospitato nella cupola immersiva, con “Thalassa, il mare dell’Odissea”, una proiezione a 360 gradi che trasporta i visitatori sulla prua della nave di Ulisse, offrendo una prospettiva immersiva sul viaggio e sulle sue insidie.

L’esperienza si conclude con il teatro interattivo, dove Polifemo dialoga dal vivo con il pubblico, rendendo il racconto omerico ancora più coinvolgente e contemporaneo.

«A quasi tremila anni dalla sua nascita, l’Odissea continua a parlare attraverso linguaggi diversi», conclude Ettore Barbagallo. «La sfida del Parco dei Miti è farli convivere: la voce dell’aedo, il cammino nella natura, la poesia delle immagini immersive e l’interazione digitale».

Un percorso che propone una rilettura contemporanea dell’epica omerica e riporta al centro una domanda antichissima: cosa accade all’uomo quando abbandona la rotta conosciuta e attraversa l’ignoto?

In Sicilia, il viaggio di Ulisse riparte dall’Etna.

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