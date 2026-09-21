BEACTIVE, alla piscina Caldarella un pomeriggio di sport con Ortigia 1928, Ortigia Academy e Syracusa Syncro

In occasione di #BEACTIVE, la Settimana Europea dello Sport, il Circolo Canottieri Ortigia 1928 e l’Ortigia Academy organizzano un pomeriggio dedicato alla pallanuoto e alle discipline acquatiche. L’iniziativa si svolgerà venerdì 25 settembre, a partire dalle ore 16.30, presso la piscina “Caldarella” della Cittadella dello Sport di Siracusa.

All’evento prenderà parte anche la Syracusa Syncro, che proporrà alcune esibizioni di nuoto artistico. Il programma prevede inoltre partite amichevoli, prove dimostrative e attività dedicate ai giovani atleti dell’Ortigia e dell’Ortigia Academy.

Sarà un’occasione per celebrare il valore dello sport e per vivere un pomeriggio all’insegna dell’aggregazione, dell’entusiasmo e della passione per i colori biancoverdi. Durante l’appuntamento saranno presentate ufficialmente le rose e gli staff tecnici delle formazioni che rappresenteranno l’Ortigia 1928 nel campionato di Serie A1 e l’Ortigia Academy nel campionato di Serie A2.

Il pomeriggio si aprirà alle ore 16.30 con il derby amichevole tra il C.C. Ortigia 1928, guidato dal nuovo tecnico Koljanin, e i palermitani del Telimar. Una sfida utile in vista dell’avvio del campionato di Serie A1, in programma il prossimo 3 ottobre.

In contemporanea, il pubblico potrà assistere alle esibizioni delle atlete della Syracusa Syncro, alle gare e alle attività dimostrative dei giovani pallanuotisti dell’Ortigia e dell’Academy.

Alle ore 18.30 è prevista la presentazione ufficiale delle prime squadre e degli staff tecnici dell’Ortigia 1928 e dell’Ortigia Academy. Subito dopo, alle ore 18.45, spazio a un’amichevole che vedrà coinvolta la prima squadra dell’Academy insieme agli atleti delle formazioni giovanili biancoverdi.

L’appuntamento sarà un grande momento di festa e condivisione, pensato per coinvolgere appassionati, famiglie e sostenitori. Dalla tribuna della piscina “Caldarella” sarà possibile vivere da vicino le emozioni delle gare, l’allegria degli atleti e l’energia dello sport siracusano.

Il programma

Ore 16.30

Amichevole tra C.C. Ortigia 1928 e Telimar

Esibizione di nuoto artistico della Syracusa Syncro

Partite dimostrative di pallanuoto giovanile

Ore 18.30

Presentazione ufficiale delle prime squadre dell’Ortigia 1928 e dell’Ortigia Academy

Presentazione degli staff tecnici

Ore 18.45