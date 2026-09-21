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European Heritage Days alla Pirrera Sant’Antonio: domenica 27 settembre ingresso a 1 euro

Dalle 18 alle 22, alla Cava del Barocco di Melilli, il percorso guidato “Storie di pietra e di pirriaturi” dedicato al lavoro, agli strumenti e alla memoria degli uomini della cava
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MELILLI, 21 settembre 2026 – La Pirrera Sant’Antonio – Cava del Barocco aderisce agli European Heritage Days – Giornate Europee del Patrimonio con un’apertura speciale in programma domenica 27 settembre, dalle ore 18 alle 22. Per l’occasione, l’ingresso sarà proposto al costo simbolico di 1 euro.

La Fondazione Museo Pino Valenti da Melilli propone per la serata “Storie di pietra e di pirriaturi”, un percorso guidato tra le imponenti gallerie di roccia della Cava del Barocco. Un’esperienza pensata per accompagnare i visitatori alla scoperta della storia della Pirrera Sant’Antonio e delle generazioni di uomini che, con fatica, abilità e conoscenza, hanno scavato e lavorato la pietra.

Un viaggio nella memoria della cava

Il percorso sarà dedicato al lavoro dei pirriaturi, agli strumenti utilizzati nelle attività di estrazione e alla memoria di una comunità che ha costruito parte della propria identità attorno alla pietra e alle cave.

Attraverso le gallerie della Cava del Barocco, i visitatori potranno conoscere uno dei luoghi più rappresentativi del patrimonio storico e culturale di Melilli, Terrazza degli Iblei, immergendosi in un paesaggio sotterraneo modellato dal lavoro umano.

L’iniziativa si inserisce nello spirito degli European Heritage Days, che ogni anno promuovono la conoscenza e la valorizzazione del patrimonio culturale, favorendo l’incontro tra i luoghi della memoria e il pubblico.

Informazioni sull’evento
  • Evento: “Storie di pietra e di pirriaturi”
  • Luogo: Pirrera Sant’Antonio – Cava del Barocco, Melilli
  • Data: domenica 27 settembre 2026
  • Orario speciale: dalle ore 18 alle 22
  • Ingresso: 1 euro
  • Prenotazione: facoltativa su Vivaticket

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