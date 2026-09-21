Variazioni di bilancio, Forza Italia presenta le proposte per sostenere imprese, sanità, agricoltura e giovani

PALERMO, 21 settembre 2026 – Le proposte di Forza Italia in vista delle prossime variazioni di bilancio sono state al centro di una riunione del gruppo parlamentare all’Assemblea regionale siciliana, convocata oggi a Palermo alla presenza del commissario regionale Nino Minardo e degli assessori Alessandro Dagnino e Marcello Caruso.

Nel corso dell’incontro sono state esaminate diverse misure rivolte allo sviluppo economico e alla modernizzazione della Sicilia, con particolare attenzione al sostegno alle imprese, agli investimenti sanitari, all’agricoltura e alle politiche per i giovani.

Tra le proposte discusse figura una misura per sostenere gli investimenti delle imprese siciliane nel settore dell’Intelligenza Artificiale, favorendone l’introduzione nei processi produttivi e promuovendo l’innovazione tecnologica. L’obiettivo è accompagnare le aziende nel percorso di transizione digitale e rafforzare la competitività del sistema produttivo regionale.

Il confronto ha riguardato anche il comparto sanitario, con particolare riferimento all’acquisto di nuove apparecchiature e allo sviluppo della telemedicina. Gli interventi mirano a migliorare la qualità dei servizi e a potenziare l’accesso alle cure, anche attraverso l’utilizzo delle nuove tecnologie.

Ampio spazio è stato dedicato inoltre all’agricoltura e alle difficoltà che stanno interessando numerosi operatori del settore. Tra le ipotesi esaminate figurano interventi per fronteggiare le perdite di reddito causate dalla crisi del prezzo del grano, dalla siccità che ha colpito il comparto vitivinicolo e dalle difficoltà registrate nelle produzioni orticole.

Particolare attenzione è stata riservata anche alle misure dedicate alle nuove generazioni. Tra le proposte figurano il Reddito di merito per gli studenti universitari con risultati particolarmente elevati, l’ulteriore innalzamento della soglia ISEE per l’accesso al contributo destinato all’acquisto dei libri e il Progetto Itaca, rivolto ai giovani che scelgono di rientrare in Sicilia.

«Dal gruppo sono emerse proposte qualificate, che non guardano soltanto alle emergenze ma anche alla crescita e alla modernizzazione della Sicilia», afferma Nino Minardo. «Penso in particolare all’idea di sostenere gli investimenti delle imprese nell’Intelligenza Artificiale: una misura che guarda al futuro, alla competitività e all’innovazione del nostro sistema produttivo».

Il confronto politico e programmatico proseguirà giovedì con gli alleati della maggioranza, con l’obiettivo di definire le priorità da inserire nel provvedimento sulle prossime variazioni di bilancio.

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