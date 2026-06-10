Discarica abusiva e roghi tossici ad Avola: quattro indagati



La Polizia di Stato ha eseguito ad Avola una misura cautelare nei confronti di quattro indagati accusati, a vario titolo, di trasporto e smaltimento illecito di rifiuti, gestione di una discarica abusiva, incendio e interramento di rifiuti.

L’indagine, coordinata dalla Procura di Siracusa, è partita nel novembre 2025 grazie a una segnalazione inviata da alcuni cittadini tramite l’app YouPol. Gli accertamenti hanno portato alla scoperta di un presunto sistema organizzato di smaltimento illegale di rifiuti, anche pericolosi, nell’area di contrada Bochini, nel territorio di Avola.

Durante i sopralluoghi, gli investigatori hanno individuato un terreno privato di circa 2.000 metri quadrati trasformato in una discarica abusiva, con enormi cumuli di rifiuti e tracce di recenti combustioni. Le indagini avrebbero documentato numerosi scarichi effettuati con autocarri riconducibili agli indagati, oltre all’interramento dei rifiuti mediante l’utilizzo di mezzi meccanici.

Secondo quanto emerso, i rifiuti sarebbero stati anche incendiati per eliminarli illegalmente, provocando un grave impatto ambientale e il rilascio di sostanze potenzialmente tossiche, con rischi per l’ecosistema e la salute pubblica.

Nel corso dell’operazione è stato disposto il sequestro dell’area interessata e dei mezzi utilizzati per gli scarichi abusivi, tra cui due escavatori, al fine di impedire la prosecuzione delle attività contestate.