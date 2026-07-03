Matematico, inventore e genio fuori dagli schemi capace di rischiare tutto per un’idea. Al mitico e coraggioso Archimede anche quest’anno la città di Siracusa dedica il festival culturale, scientifico e artistico Feste archimedee.

Ieri il primo appuntamento d’apertura, che ha reso l’Isola di Ortigia sede teatrale dove colori, musica ed entusiasmo hanno guidato ballerini, performer, musicisti, attori e artisti. Per un festival che ha come parole d’ordine:

talento e dialogo. Quelli fra nuove generazioni, arte, cultura e scienza.

Momenti salienti della prima giornata

I momenti che hanno lasciato il segno nella giornata inaugurale riguardano soprattutto gli spettacoli, come quello con scacchiera vivente allestita in Piazza Duomo per “Archimede. La partita della conoscenza“. Uno spettacolo diretto da Ottavio Cannizzaro e curato da Alessandra Servito, dall’ASD “Paolo Boi” di Siracusa e dall’Istituto Comprensivo “G. Lombardo Radice”, nell’ambito del progetto Reconnect. Mediante il linguaggio simbolico e meditativo degli scacchi ha celebrato il pensiero strategico e il genio del grande scienziato siracusano.

Grande successo anche per “Arie ribelli, cuori coraggiosi. Le nozze di Figaro per il rispetto di genere“. Uno spettacolo teatrale e musicale con rilettura di Mozart realizzato dagli allievi e dalle allieve del Liceo Gargallo, guidati dalla docente Anna Desirée Coppola, con la collaborazione di Francesco Netti, Mario Licciardello, Rita Patania, Mirella Furnari, Annalisa Mangano, Giuliana Franchi, Maria Grazia Grisinelli e Gianpaolo Castro, anch’esso inserito nel progetto Reconnect. Una riflessione sul tema della parità di genere con uno sguardo sensibile e attuale.

Secondo giorno ricco di nuovi appuntamenti

Oggi si replica con iniziative creative, tra cui quella nel Cortile dell’ex Liceo Gargallo, dove alle 21 andrà in scena “Archimede. La luce nella curva del mondo“, uno degli eventi più attesi dell’edizione 2026. Diretto da Ottavio Cannizzaro, con musiche di Vittore Savoini, coreografie di Melania Liotta, costumi di Monica Covato e scenografie di Luciano Trovò, lo spettacolo si sofferma sulla figura del genio siracusano con un linguaggio contemporaneo che intreccia teatro, musica, danza e immagini. La produzione vede la partecipazione degli allievi del progetto “Buio in sala”, per promuovere il protagonismo artistico delle nuove generazioni.

Nello stesso spazio si svolgerà il Percorso di Meditazione per attori, ideato da Katiuscia Santoro nell’ambito del progetto Reconnect – UPI, un’esperienza rivolta alla preparazione interiore e alla consapevolezza del lavoro dell’attore.



Presso il The Siracusa International Institute for Criminal Justice and Human Rights (Ex ISISC) alle 18 si terrà “Scienza, creatività e talento. Un viaggio tra progettazione e innovazione”. Iniziativa internazionale inserita nel progetto ERASMUS+. Coordinato dalla professoressa Mari Castro, presidente dell’Asociación Genius Gifted di Siviglia, l’incontro serve a costruire un dialogo fra giovani studenti, docenti, ricercatori ed esperti sui temi dell’innovazione e del

talento. Tra gli interventi quello di Daniel Castro, Diego Alfò, l’ingegnere Giancarlo Bellina e, in collegamento dalla NASA, Carlos García Galán.

Il centro storico luogo vivo e creativo delle Feste Archimedee



Il centro storico diventa scenario in fermento per numerose iniziative, tutte con i suoi punti di ritrovo: