Depuratore di Augusta. Di Mare: “Il TAR ha fatto chiarezza, adesso si apra il cantiere”

Il sindaco di Augusta Giuseppe Di Mare ha dichiarato la sua soddisfazione per l’ennesima sentenza del Tar di Catania, che ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato contro l’aggiudicazione dei lavori sul depuratore di Augusta.

“Si tratta – dice Di Mare – di un passaggio importante, che conferma la necessità di andare avanti senza ulteriori ritardi su un’opera fondamentale per la nostra città, per la tutela dell’ambiente, della salute pubblica e per il pieno rispetto degli obblighi comunitari.

Il Tar per la seconda volta ha ribadito che gli interventi sul depuratore non rientravano nell’affidamento del servizio idrico integrato e che il Commissario Straordinario opera, per questi lavori, sulla base di poteri attribuitigli già dal 2015.

Da questa pronuncia emerge, secondo Di Mare, un messaggio preciso: la città è rimasta ostaggio di dispute amministrative e giudiziarie, mentre Augusta continua ad attendere opere indispensabili per l’ambiente, la salute pubblica e lo sviluppo del territorio.

“Pur nel rispetto del diritto di ciascuno – prosegue Di Mare – a far valere le proprie ragioni, credo che oggi debba prevalere l’interesse generale della comunità. Ogni ulteriore energia dovrebbe essere rivolta ad accompagnare l’avvio dei lavori e non a rallentarne l’esecuzione. Bisogna quindi riconoscere il buon lavoro svolto dal Commissario e da tutti i soggetti istituzionali coinvolti, che hanno operato per consentire l’avvio di interventi attesi da troppo tempo. Adesso bisogna prendere atto che i lavori devono partire prima possibile e mi auguro che anche la controparte comprenda che è arrivato il momento di togliere ogni ostacolo all’apertura del cantiere e di mettere al centro esclusivamente l’interesse della comunità augustana. Augusta non può più attendere“.