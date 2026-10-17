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Floridia, arrestato 42enne: sconterà in carcere 1 anno e 8 mesi

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FLORIDIA (SIRACUSA) – I Carabinieri della Tenenza di Floridia hanno tratto in arresto un pregiudicato 42enne del posto, dando esecuzione a un ordine di carcerazione emesso dall’Ufficio Esecuzioni Penali della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cremona.

L’uomo, già noto alle forze dell’ordine per precedenti reati contro la persona, il patrimonio e la normativa sugli stupefacenti, è stato condotto dai militari presso la Casa Circondariale “Cavadonna” di Siracusa, dove sconterà la pena residua.

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La condanna per reati commessi tra Milano e Cremona

Il provvedimento restrittivo scaturisce dalle condanne definitive accumulate dal 42enne per reati commessi tra il 2015 e il 2020 nei territori di Milano e Cremona.

L’uomo dovrà scontare una pena residua di 1 anno e 8 mesi di reclusione per:

  • Detenzione illecita di sostanze stupefacenti
  • Accesso abusivo a un sistema informatico
  • Frode informatica

Dopo le formalità di rito espletate presso la Tenenza di Floridia, il 42enne è stato tradotto presso il carcere siracusano.

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