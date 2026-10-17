Floridia, arrestato 42enne: sconterà in carcere 1 anno e 8 mesi

FLORIDIA (SIRACUSA) – I Carabinieri della Tenenza di Floridia hanno tratto in arresto un pregiudicato 42enne del posto, dando esecuzione a un ordine di carcerazione emesso dall’Ufficio Esecuzioni Penali della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cremona.
L’uomo, già noto alle forze dell’ordine per precedenti reati contro la persona, il patrimonio e la normativa sugli stupefacenti, è stato condotto dai militari presso la Casa Circondariale “Cavadonna” di Siracusa, dove sconterà la pena residua.
La condanna per reati commessi tra Milano e Cremona
Il provvedimento restrittivo scaturisce dalle condanne definitive accumulate dal 42enne per reati commessi tra il 2015 e il 2020 nei territori di Milano e Cremona.
L’uomo dovrà scontare una pena residua di 1 anno e 8 mesi di reclusione per:
- Detenzione illecita di sostanze stupefacenti
- Accesso abusivo a un sistema informatico
- Frode informatica
Dopo le formalità di rito espletate presso la Tenenza di Floridia, il 42enne è stato tradotto presso il carcere siracusano.