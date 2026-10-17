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Orgoglio per l’IIS di Palazzolo Acreide, premiato agli Stati Generali dell’Istruzione a Palermo

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SIRACUSA / PALAZZOLO ACREIDE, 17 ottobre 2026 – Grande soddisfazione ed entusiasmo sono stati espressi da CNA Siracusa per il prestigioso riconoscimento assegnato lo scorso 14 ottobre all’IIS di Palazzolo Acreide presso i Cantieri Culturali della Zisa a Palermo, durante la cerimonia inaugurale degli Stati Generali dell’Istruzione “La Sicilia fa Scuola”, svoltasi alla presenza del Ministro dell’Istruzione e del Merito.

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Al centro dei riflettori il progetto “NepiBeer” (birra artigianale alla nepitella dei Monti Iblei), ideato e sviluppato dagli studenti dell’Istituto Professionale Agrario con la collaborazione del birrificio artigianale Alveria.

La soddisfazione di CNA Siracusa: «Unire saper fare artigiano e innovazione»

Sull’importante traguardo è intervenuta Rosanna Magnano, presidente territoriale di CNA Siracusa, ricordando come il progetto avesse già espresso un enorme potenziale in passato:

«Siamo particolarmente felici per il premio a NepiBeer, che era già stato premiato nella prima edizione del concorso nazionale Artigianato e Scuola di CNA. Questo nuovo riconoscimento conferma che avevamo visto giusto: è un’idea capace di unire saper fare artigiano, innovazione e valorizzazione di una specialità del nostro territorio. NepiBeer dimostra che l’artigianato è un futuro possibile per i nostri giovani, non un mestiere del passato. Le idee migliori nascono quando scuola e impresa lavorano insieme», ha dichiarato la presidente Magnano.

I complimenti all’Istituto e il plauso al progetto MUNER

I vertici provinciali di CNA hanno rivolto i propri complimenti alla Dirigente Scolastica, la professoressa Cristina Fanara, all’intero corpo docente e in particolare agli studenti Daniele Spada e Andrea Giompaolo, che hanno rappresentato con orgoglio l’istituto ibleo durante la cerimonia a Palermo.

Plauso e congratulazioni sono stati estesi anche agli studenti che hanno ideato il progetto MUNER, anch’esso insignito di un importante riconoscimento nella medesima cornice degli Stati Generali dell’Istruzione.

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