Francofonte, il 24 ottobre allo Stadio Morina torna il Tour «Solidarietà e Legalità»

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FRANCOFONTE (SIRACUSA) – Sport, impegno sociale e spirito di comunità tornano a unire il territorio di Francofonte in un appuntamento all’insegna della beneficenza e dei valori civici. Sabato 24 ottobre, a partire dalle ore 15:00, lo Stadio Comunale “Silvio Morina” ospiterà la sesta edizione del Tour “Solidarietà e Legalità”, il torneo calcistico benefico che vedrà scendere in campo diverse realtà locali.

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A promuovere l’iniziativa sono i poliziotti della Questura di Siracusa, guidati dal responsabile Giovanni Bruccone, da anni punto di riferimento nell’organizzazione di eventi dedicati alla solidarietà, alla legalità e alla promozione dello sport come veicolo d’aggregazione. La manifestazione si avvale del supporto e della collaborazione del Comune di Francofonte, del sindacato di Polizia COISP di Siracusa e di storiche associazioni del territorio tra cui il Panathlon Club di Siracusa e il CSAIn.

Le quattro squadre in campo

Il quadrangolare vedrà confrontarsi sul rettangolo verde del “Silvio Morina” quattro formazioni rappresentative della provincia:

Città di Francofonte Vecchie Glorie

Commercianti Lentini

Questura Siracusa

Team ASP Siracusa

Il ricavato alla Caritas per le famiglie in difficoltà

L’evento punta a trasformare la passione sportiva in un gesto di aiuto concreto verso la comunità: l’intero ricavato delle offerte della manifestazione sarà infatti devoluto alla Caritas Parrocchiale S. Francesco D’Assisi – Chiesa Madre di Francofonte, con l’obiettivo di sostenere le famiglie e le persone in sofferenza economica del territorio.

Gli organizzatori invitano tutta la cittadinanza di Francofonte e dei comuni limitrofi a partecipare all’evento per trascorrere un pomeriggio di festa, sport e condivisione.