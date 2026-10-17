Scordia, carabiniere fuori servizio salva un 41enne colto da malore

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SCORDIA (CATANIA) – Un intervento provvidenziale e tempestivo ha evitato la tragedia a Scordia, in provincia di Catania. Un carabiniere in forza al Nucleo Radiomobile di Catania, libero dal servizio, ha salvato la vita a un uomo di 41 anni colto da un improvviso e grave malore all’interno della propria abitazione.

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Le urla e il tempestivo intervento in piazza San Sebastiano

L’episodio si è verificato nei pressi di piazza San Sebastiano. Il militare, mentre si trovava in zona, è stato attirato dalle urla disperate di una donna provenienti da una casa poco distante. Accorso immediatamente per verificare cosa stesse accadendo, si è trovato di fronte la madre del 41enne che chiedeva disperatamente aiuto per il figlio, privo di conoscenza dopo un svenimento improvviso.

Le manovre salvavita fino all’arrivo del 118

Valutata la gravità della situazione e riscontrata l’ostruzione delle vie aeree, il carabiniere non ha esitato:

Pronto intervento: Ha liberato le vie respiratorie dell’uomo e ha avviato immediatamente le manovre di rianimazione cardiopolmonare.

Ha liberato le vie respiratorie dell’uomo e ha avviato immediatamente le manovre di rianimazione cardiopolmonare. Massaggio cardiaco continuo: Il militare ha proseguito ininterrottamente il supporto vitale fino all’arrivo dell’ambulanza del 118, preventivamente allertata.

Il militare ha proseguito ininterrottamente il supporto vitale fino all’arrivo dell’ambulanza del 118, preventivamente allertata. Corsa in ospedale: Preso in carico dai sanitari, il 41enne è stato trasportato d’urgenza all’ospedale di Caltagirone per le cure e gli accertamenti del caso. Fortunatamente, l’uomo è stato dichiarato fuori pericolo di vita.

L’episodio testimonia ancora una volta l’alto senso del dovere e la prontezza d’spirito dei Carabinieri, sempre al servizio dei cittadini anche oltre l’orario di servizio.