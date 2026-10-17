Spaccio a Modica Alta: arrestata 46enne vicino ai Salesiani

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MODICA (RAGUSA) – Prosegue l’azione di contrasto al traffico di sostanze stupefacenti nel territorio modicano. Gli agenti della Polizia di Stato hanno tratto in arresto una donna modicana di 46 anni, sorpresa nel quartiere di Modica Alta, nella zona adiacente all’Istituto Salesiano, con l’accusa di detenzione di droga ai fini di spaccio.

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Il blitz della polizia e la convalida del giudice

I fatti risalgono a giovedì scorso, quando le pattuglie della Polizia di Stato, notando movimenti sospetti e insoliti via vai nell’area del quartiere storico, hanno deciso di far scattare un controllo mirato. La perquisizione ha consentito di rinvenire la sostanza stupefacente e di procedere immediatamente all’arresto in flagranza della donna.

Dopo una prima disposizione del magistrato di turno che ne aveva ordinato i domiciliari, la vicenda si è trasferita nelle aule di giustizia: