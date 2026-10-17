«La Chiesa non vive per se stessa»: la Diocesi di Acireale celebra la Veglia Missionaria a Macchia di Giarre

Read this article in English→

MACCHIA DI GIARRE (CATANIA) – In preparazione alla 100ª Giornata Missionaria Mondiale in programma domenica 18 ottobre sul tema «Uno in Cristo, uniti nella missione», la comunità diocesana di Acireale si è riunita venerdì 16 ottobre nella chiesa Maria Santissima della Provvidenza di Macchia di Giarre per la solenne Veglia missionaria.

Pubblicità

A presiedere il momento di preghiera e comunione è stato il vicario generale della Diocesi di Acireale, mons. Agostino Russo, che ha richiamato i fedeli alla responsabilità di ogni battezzato nell’annuncio del Vangelo.

Mons. Russo: «Essere segno e strumento di salvezza»

Nel suo intervento, mons. Agostino Russo ha rimarcato il valore profondo dell’essere comunità orientata verso l’esterno:

«Troviamo forza nella certezza che Gesù è sempre in mezzo a noi. La Chiesa non vive per se stessa, ma è segno e strumento universale di salvezza per tutta l’umanità», ha ricordato il vicario generale, sottolineando come il Battesimo rappresenti il fondamento di un mandato che si estende fino agli estremi confini della terra.

Il mandato ai delegati e il ricordo dei 100 anni

La veglia, organizzata dall’Ufficio diocesano Missionario e da Missio Giovani, ha visto anche l’intervento del direttore dell’Ufficio Missionario, don Orazio Sciacca: