Guardia Costiera di Siracusa: il bilancio dell’operazione «Mare e Laghi Sicuri 2026»

SIRACUSA, 15 ottobre 2026 – Si è conclusa ufficialmente l’operazione estiva “Mare e Laghi Sicuri 2026”, condotta dal Corpo delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera. A livello locale, la Capitaneria di Porto di Siracusa ha tirato le somme di un’intensa stagione di controlli operativi, ambientali e di soccorso lungo i 120 chilometri di costa di propria giurisdizione, compresi tra la penisola Magnisi (Priolo Gargallo) e la foce del Pantano Longarini (Pachino).
Dal 16 giugno al 20 settembre 2026, l’operazione ha visto l’impiego costante di 39 militari e 5 unità navali, impegnati quotidianamente in attività di prevenzione e vigilanza a terra e in mare.
I numeri dell’attività operativa: oltre 3.100 controlli e 152 sanzioni
Il bilancio consuntivo dell’estate evidenzia un capillare presidio del litorale siracusano, con particolare attenzione alla sicurezza della balneazione e alla protezione dell’Area Marina Protetta del Plemmirio:
- Controlli complessivi: Eseguiti 3.110 accertamenti in ambito operativo, demaniale e ambientale.
- Sanzioni amministrative: Elevati 152 verbali per illeciti legati alla navigazione sotto costa in acque riservate ai bagnanti, mancanza di documenti di bordo (patenti, assicurazioni), irregolarità nei servizi di salvataggio degli stabilimenti e violazioni nel noleggio/locazione di natanti.
- Controlli al diporto: Effettuati 349 controlli mirati sulle unità da diporto per verificare il rispetto del codice della nautica.
- Notizie di reato: Trasmesse alla Magistratura 15 notizie di reato, di cui 7 per illeciti ambientali (gestione illecita dei rifiuti e scarichi reflui), 6 per abusivismo demaniale e 2 per violazioni delle norme sulla sicurezza della navigazione.
Messa in sicurezza del litorale: ordigni bellici ed eventi in mare
Rilevante anche l’impegno amministrativo e tecnico per la gestione delle manifestazioni sportive e per la bonifica di tratti di mare a tutela dei bagnanti:
- Regate ed eventi: Emanate 18 ordinanze per disciplinare manifestazioni sportive e regate veliche in piena sicurezza.
- Bonifica ordigni bellici: In collaborazione con il Nucleo S.D.A.I. della Marina Militare, sono state emanate 12 ordinanze di interdizione dello specchio acqueo e 6 ordinanze per le operazioni di brillamento di residuati bellici individuati lungo la costa.
Ricerca e soccorso (S.A.R.): 40 persone tratte in salvo
Il capitolo più significativo riguarda le attività di ricerca e soccorso in mare. Le unità navali S.A.R. e i soccorritori della Guardia Costiera di Siracusa sono intervenuti in numerose situazioni di emergenza, fornendo assistenza a imbarcazioni in avaria e traendo in salvo complessivamente 40 persone in difficoltà nelle acque del litorale aretuseo.