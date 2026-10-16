Guardia Costiera di Siracusa: il bilancio dell’operazione «Mare e Laghi Sicuri 2026»

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SIRACUSA, 15 ottobre 2026 – Si è conclusa ufficialmente l’operazione estiva “Mare e Laghi Sicuri 2026”, condotta dal Corpo delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera. A livello locale, la Capitaneria di Porto di Siracusa ha tirato le somme di un’intensa stagione di controlli operativi, ambientali e di soccorso lungo i 120 chilometri di costa di propria giurisdizione, compresi tra la penisola Magnisi (Priolo Gargallo) e la foce del Pantano Longarini (Pachino).

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Dal 16 giugno al 20 settembre 2026, l’operazione ha visto l’impiego costante di 39 militari e 5 unità navali, impegnati quotidianamente in attività di prevenzione e vigilanza a terra e in mare.

I numeri dell’attività operativa: oltre 3.100 controlli e 152 sanzioni

Il bilancio consuntivo dell’estate evidenzia un capillare presidio del litorale siracusano, con particolare attenzione alla sicurezza della balneazione e alla protezione dell’Area Marina Protetta del Plemmirio:

Controlli complessivi: Eseguiti 3.110 accertamenti in ambito operativo, demaniale e ambientale.

Eseguiti in ambito operativo, demaniale e ambientale. Sanzioni amministrative: Elevati 152 verbali per illeciti legati alla navigazione sotto costa in acque riservate ai bagnanti, mancanza di documenti di bordo (patenti, assicurazioni), irregolarità nei servizi di salvataggio degli stabilimenti e violazioni nel noleggio/locazione di natanti.

Elevati per illeciti legati alla navigazione sotto costa in acque riservate ai bagnanti, mancanza di documenti di bordo (patenti, assicurazioni), irregolarità nei servizi di salvataggio degli stabilimenti e violazioni nel noleggio/locazione di natanti. Controlli al diporto: Effettuati 349 controlli mirati sulle unità da diporto per verificare il rispetto del codice della nautica.

Effettuati sulle unità da diporto per verificare il rispetto del codice della nautica. Notizie di reato: Trasmesse alla Magistratura 15 notizie di reato, di cui 7 per illeciti ambientali (gestione illecita dei rifiuti e scarichi reflui), 6 per abusivismo demaniale e 2 per violazioni delle norme sulla sicurezza della navigazione.

Messa in sicurezza del litorale: ordigni bellici ed eventi in mare

Rilevante anche l’impegno amministrativo e tecnico per la gestione delle manifestazioni sportive e per la bonifica di tratti di mare a tutela dei bagnanti:

Regate ed eventi: Emanate 18 ordinanze per disciplinare manifestazioni sportive e regate veliche in piena sicurezza.

Emanate per disciplinare manifestazioni sportive e regate veliche in piena sicurezza. Bonifica ordigni bellici: In collaborazione con il Nucleo S.D.A.I. della Marina Militare, sono state emanate 12 ordinanze di interdizione dello specchio acqueo e 6 ordinanze per le operazioni di brillamento di residuati bellici individuati lungo la costa.

Ricerca e soccorso (S.A.R.): 40 persone tratte in salvo

Il capitolo più significativo riguarda le attività di ricerca e soccorso in mare. Le unità navali S.A.R. e i soccorritori della Guardia Costiera di Siracusa sono intervenuti in numerose situazioni di emergenza, fornendo assistenza a imbarcazioni in avaria e traendo in salvo complessivamente 40 persone in difficoltà nelle acque del litorale aretuseo.