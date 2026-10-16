«In dialogo con Lucia»: domenica 18 ottobre a Canicattini Bagni la formazione spirituale della Deputazione

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SIRACUSA / CANICATTINI BAGNI – Prosegue il percorso di preparazione spirituale promosso dalla Deputazione della Cappella di Santa Lucia per tutti i devoti della Santa Patronale dell’Arcidiocesi di Siracusa. Domenica 18 ottobre 2026, presso la suggestiva cornice della Villa del Seminario a Canicattini Bagni, si terrà un nuovo appuntamento del ciclo “In dialogo con Lucia”, pensato come una giornata di comunione, preghiera e fraternità.

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L’iniziativa vedrà la partecipazione e la guida spirituale delle massime autorità diocesane, offrendo ai fedeli un momento di riflessione comunitaria:

L’evento rappresenta una tappa importante del cammino pastorale che accompagna la comunità siracusana verso i tradizionali festeggiamenti di dicembre:

«La Deputazione da tempo promuove un ciclo di incontri di formazione spirituale per tutti i devoti. Un’iniziativa che contribuisce a creare un percorso personale e comunitario di cura e diffusione della devozione verso la nostra Santa Patrona. Domenica sarà anche un momento di festa perché ci ritroveremo insieme per ascoltare le parole del nostro Vicario e per condividere insieme il pranzo», ha dichiarato il presidente della Deputazione, avv. Sebastiano Ricupero.