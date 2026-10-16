Priolo, un pomeriggio tra poesia e musica: presentato in biblioteca il libro «La Corte dei Miracoli» di Francesco Marcì

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PRIOLO GARGALLO – Un pomeriggio all’insegna delle emozioni, della grande letteratura e della musica. La biblioteca comunale di Priolo Gargallo ha fatto da cornice alla presentazione del libro “La Corte dei Miracoli”, opera dell’autore Francesco Marcì. L’evento, secondo appuntamento del ciclo di pomeriggi letterari promossi sul territorio, ha visto la partecipazione del sindaco Pippo Gianni e una grandissima affluenza di pubblico proveniente anche dai diversi comuni della provincia.

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Miti, dolore e rinascita: il racconto di Francesco Marcì

L’incontro è stato aperto dall’intervento di Rita Limer, consulente esperto del primo cittadino, che ha introdotto le tematiche dell’opera sottolineando il legame profondo tra parola scritta e armonia: «La poesia è musica per il cuore. La musica è poesia per l’anima».

Nel corso della presentazione, Francesco Marcì ha guidato la platea attraverso le pagine del suo libro:

I temi dell’opera: Tra richiami mitologici e storie di vita vissuta, l’autore ha affrontato il tema delle sfide che l’esistenza pone di fronte ai più deboli, toccando le corde del dolore ma anche quelle della speranza e della rinascita.

Tra richiami mitologici e storie di vita vissuta, l’autore ha affrontato il tema delle sfide che l’esistenza pone di fronte ai più deboli, toccando le corde del dolore ma anche quelle della speranza e della rinascita. Dalla solitudine alla condivisione: Un percorso narrativo in cui la solitudine dei personaggi si trasforma in un canto corale fatto di note, empatia e riscatto sociale.

Un’atmosfera unica tra parole e note di violino

A rendere ancora più suggestivo il pomeriggio in biblioteca è stato il contributo artistico dei maestri coinvolti nell’evento: la voce narrante di Maurizio Modica ha interpretato alcuni dei passaggi più significativi del volume, accompagnata dalle melodie del violino del maestro Christian Bianca.

All’appuntamento culturale ha preso parte anche Francesco Aparo, presidente della cooperativa sociale Arcobaleno, a testimonianza del forte legame tra promozione della cultura e impegno sociale nel territorio priolese.