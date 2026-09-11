Our website use cookies to improve and personalize your experience and to display advertisements(if any). Our website may also include cookies from third parties like Google Adsense, Google Analytics, Youtube. By using the website, you consent to the use of cookies. We have updated our Privacy Policy. Please click on the button to check our Privacy Policy.
Ok, I Agree
Italia, Lavoro, Priolo Gargallo, Sicilia

Ias, i sindacati insorgono: “Coinvolgere i lavoratori o sarà mobilitazione”

0 Comments1 Min Read
Seguici e aiutaci a crescereIas sindacati insorgono mobilitazione

La vicenda del depuratore Ias – sequestrato con l’accusa di reato ambientale – suscita la reazione dei sindacati, per i quali il suo futuro deve passare anche attraverso la concertazione con i sindacati di categoria.

A sostenerlo, i tre segretari territoriali di Filctem-Cgil Fiorenzo Amato, Femca-Cisl Alessandro Tripoli e Uiltec-Uil Giuseppe Di Natale. Uniti, per una protesta sindacale che nasce dopo la riunione con la Regione Siciliana, alla quale hanno partecipato i principali utenti industriali del depuratore senza proprio i rappresentanti sindacali.

Filctem, Femca e Uiltec chiedono di essere coinvolti in una vicenda che riguarda direttamente una quarantina di lavoratori, anche se le vicende e gli eventuali blocchi dell’impianto impattano su oltre 5.000 lavoratori dell’indotto industriale siracusano (comprese le aziende ISAB, Versalis, Sonatrach e Sasol).

I sindacati affermano che c’è in ballo il futuro della zona industriale siracusana, per questo i tre sindacati dei chimici chiedono di essere convocati nei prossimi confronti sul depuratore, rivendicando il proprio ruolo, unici titolati a rappresentare i lavoratori.

In caso di mancato ascolto da parte della Regione, Filctem-Cgil, Femca-Cisl e Uiltec-Uil si dicono pronti a intraprendere azioni più incisive.

Segui Web Live TV su Google NewsAggiungi wltv alle fonti preferite

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Related Posts