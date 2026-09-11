Our website use cookies to improve and personalize your experience and to display advertisements(if any). Our website may also include cookies from third parties like Google Adsense, Google Analytics, Youtube. By using the website, you consent to the use of cookies. We have updated our Privacy Policy. Please click on the button to check our Privacy Policy.
Ok, I Agree
Italia, Sicilia, Siracusa, Sport

Siracusa, piscina olimpionica: nessuna chiusura, attività regolari

0 Comments1 Min Read
Seguici e aiutaci a crescere

Una conferma per chi temeva lo stop agli allenamenti presso la Cittadella dello Sport: non ci sarà nessuna chiusura
della piscina olimpionica.

Le attività saranno regolarmente garantite, questo a seguito del confronto con l’Amministrazione comunale; la ditta incaricata, sollecitata dall’Ente, ha effettuato un sopralluogo e ha chiarito che gli interventi potranno essere eseguiti all’interno dei locali tecnici senza interrompere l’utilizzo della piscina.


Ringraziamo l’Amministrazione comunale – sostengono Ortigia 1928 e ASD Ortigia Academy – e, in particolare, il capo di Gabinetto Gibilisco e il vicesindaco Bandiera, per essersi fatti parte diligente nell’individuare una soluzione alternativa alla chiusura dell’impianto, che avrebbe comportato l’interruzione delle attività agonistiche e amatoriali, della scuola nuoto e della pallanuoto.

La soluzione raggiunta conferma che il confronto diretto tra Amministrazione, ditta incaricata e associazioni sportive rappresenta la strada più efficace per affrontare e risolvere le criticità. Rassicuriamo pertanto tutti gli atleti e le loro famiglie: l’impianto resterà aperto e tutte le attività proseguiranno
regolarmente, senza alcuna interruzione.

Segui Web Live TV su Google NewsAggiungi wltv alle fonti preferite

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Related Posts