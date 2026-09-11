Siracusa, piscina olimpionica: nessuna chiusura, attività regolari

Una conferma per chi temeva lo stop agli allenamenti presso la Cittadella dello Sport: non ci sarà nessuna chiusura

della piscina olimpionica.

Le attività saranno regolarmente garantite, questo a seguito del confronto con l’Amministrazione comunale; la ditta incaricata, sollecitata dall’Ente, ha effettuato un sopralluogo e ha chiarito che gli interventi potranno essere eseguiti all’interno dei locali tecnici senza interrompere l’utilizzo della piscina.



“Ringraziamo l’Amministrazione comunale – sostengono Ortigia 1928 e ASD Ortigia Academy – e, in particolare, il capo di Gabinetto Gibilisco e il vicesindaco Bandiera, per essersi fatti parte diligente nell’individuare una soluzione alternativa alla chiusura dell’impianto, che avrebbe comportato l’interruzione delle attività agonistiche e amatoriali, della scuola nuoto e della pallanuoto.

La soluzione raggiunta conferma che il confronto diretto tra Amministrazione, ditta incaricata e associazioni sportive rappresenta la strada più efficace per affrontare e risolvere le criticità. Rassicuriamo pertanto tutti gli atleti e le loro famiglie: l’impianto resterà aperto e tutte le attività proseguiranno

regolarmente, senza alcuna interruzione.