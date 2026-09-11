Priolo, sventata truffa del finto carabiniere: anziana di 78 anni nel mirino

Un carabiniere che non è un carabiniere, ma un truffatore. A Priolo Gargallo sventata dai Carabinieri una tentata truffa ai danni di un a persona anziana da parte di un 48enne catanese.

L’uomo con precedenti penali per reati contro la persona e il patrimonio insieme ad altri complici, in corso d’identificazione, ha contattato telefonicamente una 78enne di Priolo Gargallo e, fingendosi Carabiniere, le ha chiesto di raccogliere denaro e preziosi che custodiva in casa.

La motivazione era che in zona si stavano compiendo delle rapine da parte di un soggetto che utilizzava la macchina della figlia dell’anziana e, di conseguenza, dovevano essere effettuati dei controlli sugli oggetti in oro per escludere la sua responsabilità.

L’escamotage della conversazione

Pochi minuti dopo la telefonata l’uomo era a casa dell’anziana per farsi consegnare i preziosi, mentre i complici tenevano impegnata la donna in una conversazione, sia sul telefono fisso che sulla linea mobile in modo da impedire alla donna di chiedere aiuto. Il rientro a casa della figlia dell’anziana, ha permesso di smascherare la truffa con una chiamata tempestiva ai Carabinieri della Stazione di Priolo Gargallo che hanno intercettato l’uomo.



Truffe sempre più frequenti, cui i Carabinieri raccomandano di stare attenti e non:

consentire a estranei di entrare in casa

consegnare denaro

In caso di dubbio contattare immediatamente il numero di emergenza 112 o la Stazione Carabinieri più vicina per richiedere un intervento tempestivo o avere chiarimenti.