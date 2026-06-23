Lancia la droga dalla finestra, arrestato spacciatore a Librino

CATANIA – Arrestato per spaccio di sostanze stupefacenti un 47enne residente nel quartiere Librino. L’operazione è stata condotta da carabinieri e polizia in un’azione congiunta che ha portato al sequestro di un ingente quantitativo di droga.

Il tentativo di fuga

Alla vista delle forze dell’ordine, l’uomo ha tentato di disfarsi dello stupefacente lanciandolo da una finestra dell’abitazione. Il gesto non è servito: gli investigatori hanno recuperato tutto il materiale.

Il sequestro

Il bilancio dell’operazione: quasi 200 grammi di marijuana, 97 grammi di hashish, due pietre di crack per un peso complessivo di quasi 19 grammi e 2,35 grammi di cocaina.

Su disposizione dell’Autorità giudiziaria, il 47enne è stato sottoposto agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico.

Fonte: Carabinieri e Polizia di Stato – Catania

Data: 23 giugno 2026

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