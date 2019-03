Lentini: la polizia di stato partecipa ad un incontro con gli alunni dell’istituto Vittorio Veneto per ricordare le vittime delle mafie

FOTO DI REPERTORIO

Gli Agenti della Polizia di Stato, in servizio al Commissariato di P.S. di Lentini, hanno partecipato all’incontro avvenuto presso il Primo Istituto Comprensivo “Vittorio Veneto” di Lentini per commemorare le vittime delle mafie.

I Poliziotti hanno approfondito avvenimenti che hanno caratterizzato le vicende legate al contrasto alla mafia, partendo da un cenno storico sulla nascita e lo sviluppo di “Cosa Nostra”.

Oltre agli Agenti in servizio sono intervenuti membri dell’Associazione Nazionale della Polizia di Stato.

La scolaresca, composta da studenti delle terze classi medie, si è mostrata interessata all’argomento.

