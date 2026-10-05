Marchio sonoro e AI: perché la voce di Meloni all’EUIPO non è uno scudo automatico

Quattro secondi di audio e una frase iconica: «Io sono Giorgia Meloni» diventa il caso simbolo di una nuova sfida legale nell’era dell’intelligenza artificiale. La domanda di registrazione come marchio sonoro presentata all’EUIPO (Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale) nasce con l’obiettivo dichiarato di contrastare la proliferazione di deepfake e clonazioni vocali non autorizzate.

Pubblicità

Tuttavia, tra l’intenzione politica e la portata giuridica dello strumento esiste uno scarto fondamentale da chiarire.

Deposito non significa registrazione: la distinzione formale

Il punto di partenza è procedurale: l’istanza è stata presentata, ma l’iter è soltanto all’inizio. L’EUIPO applica un rigoroso protocollo di verifica che comprende:

Controlli formali e identità: verifica dei dati del titolare e idoneità della rappresentazione del segno.

verifica dei dati del titolare e idoneità della rappresentazione del segno. Classificazione: perimetro esatto dei prodotti e dei servizi associati.

perimetro esatto dei prodotti e dei servizi associati. Requisiti intrinseci: capacità del suono di fungere da elemento distintivo sul mercato.

Confondere la semplice domanda con la concessione definitiva crea un’illusione di tutela immediata che non risponde alla realtà dei fatti. Fino al termine dell’esame amministrativo, il diritto non può dirsi consolidato.

Cosa protegge davvero un marchio sonoro (e cosa no)

Il Regolamento sul marchio UE riconosce formalmente i segni acustici, a condizione che siano in grado di distinguere beni e servizi commerciali e siano rappresentabili chiaramente nel registro.

Nonostante ciò, il marchio sonoro non costituisce una protezione universale contro qualsiasi imitazione della voce:

Il vincolo del perimetro (Classi di Nizza): La tutela si estende unicamente ai settori commerciali specificati nella domanda. Usi non commerciali ed editoriali: La proprietà intellettuale non copre automaticamente ogni forma di satira, parodia o utilizzo d’informazione fuori dall’ambito commerciale. Certificazione di autenticità: Il marchio non funziona come un “bollino digitale” in grado di bloccare tecnicamente i falsi vocali in rete.

L’iniziativa rappresenta senza dubbio un tentativo innovativo di arginare gli usi ingannevoli dell’IA sfruttando il diritto commerciale, ma la sua reale efficacia dipenderà dall’esito dell’esame EUIPO e dal perimetro merceologico che verrà effettivamente riconosciuto.