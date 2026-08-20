Melilli, sagre e grandi artisti: da Cristicchi a Marco Carta, tutte le date estive

Melilli entra nel vivo dell’estate sotto il segno delle eccellenze territoriali ospitate nelle sagre, insieme ai grandi artisti della musica italiana con “Terrazza d’Estate – Sotto il Sole degli Iblei: sagre, sapori e grandi artisti protagonisti tra agosto e settembre“.

Un appuntamento che renderà il comune della provincia di Siracusa dal 29 agosto al 20 settembre palcoscenico vivo tra tradizione, sapori e intrattenimento. Tra gli ospiti attesi: Simone Cristicchi, Paolo Belli, Bambole di Pezza e Marco Carta. A presenziare i quattro appuntamenti, che interesseranno pure Villasmundo e Città Giardino, anche le associazioni e le realtà locali, unite per valorizzare le tradizioni gastronomiche.

«Le sagre – dice il Sindaco, On. Giuseppe Carta – rappresentano molto più di semplici appuntamenti estivi: raccontano la nostra identità, le nostre tradizioni e il senso di comunità che caratterizza il territorio di Melilli. Abbiamo voluto

accompagnare questi momenti con una proposta artistica importante, capace di coinvolgere pubblici diversi e di rendere ancora più attrattive le nostre comunità. Cristicchi, Paolo Belli, Bambole di Pezza e Marco Carta arricchiscono un calendario nel quale i veri protagonisti restano il territorio, le sue tradizioni e le realtà associative che ogni anno si impegnano per mantenerle vive».

l Programma di Terrazza d’Estate – Sotto il Sole degli Iblei

Le date da segnare previste in programma sono tantissime e prevedono sorprese tutte da esplorare fra gusto e intrattenimento:

29 e 30 agosto a Città Giardino : la Sagra di Comunità, a cura della Parrocchia San Bartolomeo. Il 29 agosto spazio alle risate e all’intrattenimento con Italo Duo e Sasà Salvaggio; il 30 agosto alle ore 21:00, in Piazza Giovanni Paolo II, il cantautore e scrittore romano Simone Cristicchi.

: la Sagra di Comunità, a cura della Parrocchia San Bartolomeo. Il 29 agosto spazio alle risate e all’intrattenimento con Italo Duo e Sasà Salvaggio; il 30 agosto alle ore 21:00, in Piazza Giovanni Paolo II, il cantautore e scrittore romano Simone Cristicchi. Dal 4 al 6 settembre Melilli ospiterà la sagra “Pittiti, Pittiteddi eLiccumarei”, a cura dell’Associazione Arte e Cultura K2, in Piazza San Sebastiano. Ospiti della serata Luigi Zimmitti il 4 settembre e Radio Time ’90 il 5 settembre. Il 6 settembre alle ore 21:00, chiuderà gli appuntamenti il cantautore e conduttore Paolo Belli.

Melilli ospiterà la sagra “Pittiti, Pittiteddi eLiccumarei”, a cura dell’Associazione Arte e Cultura K2, in Piazza San Sebastiano. Ospiti della serata Luigi Zimmitti il 4 settembre e Radio Time ’90 il 5 settembre. Il 6 settembre alle ore 21:00, chiuderà gli appuntamenti il cantautore e conduttore Paolo Belli. Dall’11 al 13 settembre sempre a Melilli in Piazza Umberto la “Sagra do Cudduruni a Miliddisa”, a cura dell’Associazione Nuova Era APS. Sul palco gli ASAC l’11 settembre e i Falsi d’Autore il 12, fino al grande appuntamento del 13 settembre alle ore 21:00 con il gruppo musicale punk Bambole di Pezza.

sempre a Melilli in Piazza Umberto la “Sagra do Cudduruni a Miliddisa”, a cura dell’Associazione Nuova Era APS. Sul palco gli ASAC l’11 settembre e i Falsi d’Autore il 12, fino al grande appuntamento del 13 settembre alle ore 21:00 con il gruppo musicale punk Bambole di Pezza. Il 19 e 20 settembre a Villasmundo si conclude con la “Sagra da Ginestredda”, a cura dell’Associazione La Ginestra APS, in Piazza Risorgimento. Il 19 settembre si esibiranno i The Beat Angels e, alle ore 21:00, il cantante Marco Carta. Il 20 settembre celebrerà la fine della manifestazione il Fraita Show Band con Massimo Spata.

Un programma variegato, dunque, che vuole mettere al centro la ricchezza gastronomica dell’Isola e rendergli omaggio con la musica creando occasioni di incontro e socialità e, allo stesso tempo, sostenere il lavoro delle associazioni che tutto l’anno contribuiscono alla vitalità del territorio.

