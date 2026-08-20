Agguato in via Von Platen: fermato il responsabile

Svolta sull’agguato che si è verificato in via Von Platen il 13 agosto in pieno giorno. Gli agenti della Polizia di Stato, in servizio alla Squadra Mobile della Questura di Siracusa, hanno eseguito il provvedimento di fermo di indiziato di delitto nei confronti di un uomo di 32 anni, siracusano, ritenuto responsabile del duplice tentato omicidio.

I due uomini viaggiavano a bordo di un’ape calessino, quando sono stati raggiunti da colpi di arma da fuoco sparati a distanza ravvicinata da un soggetto a bordo di uno scooter.

L’attività investigativa svolta immediatamente a seguito del grave evento delittuoso e coordinata dall’Autorità Giudiziaria, si è avvalsa delle immagini estrapolate dai sistemi di videosorveglianza e delle dichiarazioni dei testimoni presenti e ha permesso di acquisire un quadro probatorio che ha consentito di individuare in breve tempo il responsabile del tentato omicidio.

L’uomo forse sentendosi braccato, in seguito alle numerose perquisizioni effettuate e alle attività di indagine finalizzate al suo rintraccio, si è presentato presso una struttura penitenziaria dove gli investigatori della Squadra Mobile hanno eseguito il fermo.