PD Siracusa, Saverio Bosco torna nel partito. Gerratana: “Una nuova generazione pronta a guidare il rinnovamento”

SIRACUSA – Il Partito Democratico siracusano riparte dall’unità e dal ricompattamento delle sue energie storiche. L’ex sindaco di Lentini, Saverio Bosco, fa il suo ritorno ufficiale nel PD. Un rientro che il segretario provinciale Piergiorgio Gerratana definisce strategico per consolidare il percorso di rilancio avviato negli ultimi mesi su tutto il territorio provinciale.

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I punti chiave del rientro politica

La visione del segretario: Gerratana rivendica un anno e mezzo di lavoro basato su qualità, idee e coesione per riportare il PD al centro della scena politica.

Gerratana rivendica un anno e mezzo di lavoro basato su qualità, idee e coesione per riportare il PD al centro della scena politica. Il modello di vittoria: L’unità del partito ha già portato ai successi elettorali di Carlentini, Lentini, Floridia e Solarino.

L’unità del partito ha già portato ai successi elettorali di Carlentini, Lentini, Floridia e Solarino. Il monito su Pachino: Richiamato l’errore delle divisioni interne che hanno penalizzato la città e la compagine democratica.

Richiamato l’errore delle divisioni interne che hanno penalizzato la città e la compagine democratica. Le motivazioni di Bosco: Un ritorno motivato dalla lotta ai populismi, dal lavoro al fianco del senatore Antonio Nicita e dallo storico legame con Piergiorgio Gerratana e Salvo Genovese.

Gerratana: “Insieme per evitare errori del passato e guidare il territorio”

“Il lavoro di squadra avviato in questi ultimi anni comincia a dare i suoi frutti”, ha dichiarato il segretario provinciale Piergiorgio Gerratana. “Il ritorno di Saverio Bosco si inserisce in un contesto in cui un’intera generazione, cresciuta in oltre vent’anni di militanza, studio, lealtà e amicizia, è pronta e consapevole di poter guidare il processo di rinnovamento e unità dentro il Partito Democratico”.

Un’unità che, come sottolinea il segretario, si è rivelata vincente in diversi comuni siracusani: “I risultati positivi e le vittorie a Carlentini, Lentini, Floridia e Solarino sono esempi da seguire per evitare il ripetersi di errori del passato, come quello vissuto a Pachino dove le divisioni hanno determinato una sconfitta per il PD e per l’intera città. Questo è il Partito Democratico su cui sto lavorando da un anno e mezzo: qualità, idee e consenso per tornare protagonisti”.

Bosco: “Non è nostalgia ma un impegno concreto contro i populismi”

Dalle parole dell’ex primo cittadino di Lentini emerge la volontà di guardare al futuro con rinnovata determinazione: “Torno ufficialmente nel Partito Democratico non per nostalgia, ma per un impegno concreto nel presente contro populismi e nuovi ‘medioevalismi'”, ha affermato Saverio Bosco.

“Ritrovo qui i miei valori di sempre — la difesa della democrazia, dei diritti e dei più deboli — rafforzati dall’esperienza di Lentini, dalla sintonia con il lavoro del senatore Antonio Nicita per il territorio e dal legame con amici e compagni di strada come Piergiorgio Gerratana e Salvo Genovese. Per me non è un punto di arrivo, ma una nuova partenza”.

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