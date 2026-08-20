Furto Antonello da Messina, trasferiti i 4 custodi: scatta anche il procedimento disciplinare

Il furto delle opere attribuite ad Antonello da Messina ha un primo provvedimento, quello verso i quattro custodi che si trovavano in servizio al Museo regionale Accascina di Messina la sera del 15 agosto 2026.
Messi in ferie forzate, adesso arriva la notizia del trasferimento in altri siti dei Beni culturali al loro rientro. I dipendenti interessati sono due impiegate regionali e due lavoratori Asu.
Parallelamente al trasferimento è previsto anche l’avvio di un procedimento disciplinare che partirà quando il dipartimento dei Beni culturali della Regione Siciliana riceverà la relazione predisposta dalla direttrice del museo, Marisa Mercurio. Sulla base degli elementi contenuti nel documento sarà quindi formalizzato l’iter disciplinare.
Procedimento che potrebbe anche portare con conseguenza estrema al licenziamento.
Nel frattempo, proseguono le indagini che riguarderebbero la banda che ha messo a punto il colpo, ladri nn professionisti, senza escludere la pista dell’impronta mafiosa.