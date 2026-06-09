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cronaca, Modica, Sicilia

Modica, aggredisce guardia giurata e devasta il Pronto Soccorso: arrestato 29enne

L'uomo è ai domiciliari in attesa di convalida. Denunciato anche per interruzione di pubblico servizio
Redazione0 Comments1 Min Read

Modica – La Polizia di Stato di Modica, unitamente a militari dell’Arma dei Carabinieri, ha arrestato in flagranza un cittadino italiano di 29 anni per lesioni personali e danneggiamento aggravato.

L’intervento è scattato a seguito di un episodio verificatosi presso il Pronto Soccorso dell’Ospedale di Modica, dove l’uomo ha aggredito una guardia giurata in servizio, danneggiando anche alcuni locali destinati a pubblico servizio.

Il soggetto è stato inoltre denunciato all’Autorità Giudiziaria per il reato di interruzione di pubblico servizio.

Ultimate le formalità di rito, l’arrestato è stato sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari presso la propria abitazione, in attesa dell’udienza di convalida.

By Redazione

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