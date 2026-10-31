Nicolosi, 92enne disperso nelle campagne: rintracciato e tratto in salvo dall’elicottero dei Vigili del Fuoco

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NICOLOSI – Si sono concluse felicemente e con il rintraccio dell’infortunato le complesse operazioni di ricerca e soccorso avviate nelle campagne di Nicolosi per ritrovare un uomo di 92 anni, residente nel comune etneo, di cui si erano perse le tracce.

L’anziano era finito in una zona boschiva particolarmente impervia e impervia da raggiungere via terra, facendo scattare la mobilitazione dei soccorsi e l’invio immediato dei mezzi aerei.

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L’intervento aereo con il verricello e la squadra di Paternò

A individuare il novantaduenne è stato l’equipaggio dell’elicottero “Drago 142” dei Vigili del Fuoco, impegnato nella perlustrazione dall’alto dell’area verde.

Le fasi del recupero si sono svolte con il supporto coordinato da terra e dal cielo:

Manovra d’imbarco : Un elisoccorritore si è calato direttamente al suolo tramite verricello per raggiungere l’anziano, stabilizzarlo e permetterne l’imbarco a bordo del velivolo.

: Un elisoccorritore si è calato direttamente al suolo tramite verricello per raggiungere l’anziano, stabilizzarlo e permetterne l’imbarco a bordo del velivolo. Supporto da terra: Nelle operazioni è intervenuta tempestivamente anche la squadra di terra dei Vigili del Fuoco proveniente dal distaccamento di Paternò.

Ricovero all’ospedale Cannizzaro di Catania

Al momento del ritrovamento l’uomo è risultato fortemente disorientato a causa della faticosa disavventura patita nel bosco, ma complessivamente in condizioni che hanno consentito il trasporto immediato in ospedale.

Una volta tratto a bordo, l’elicottero “Drago 142” ha provveduto al trasferimento d’urgenza presso l’ospedale Cannizzaro di Catania, dove il novantaduenne è stato preso in carico dai medici del pronto soccorso per gli accertamenti e le cure del caso.

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