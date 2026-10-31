Pallanuoto, l’Ortigia fa lo “scherzetto” ad Halloween: Chiavari battuto 11-9 alla Cittadella

Read this article in English→

SIRACUSA – Nel pomeriggio di Halloween l’Ortigia 1928 festeggia insieme ai propri tifosi e conquista la terza vittoria su quattro partite di campionato, superando in casa il Chiavari Nuoto con il punteggio di 11-9. Un successo di forza, grinta e lucidità per la giovane formazione guidata da mister Hrvoje Koljanin, che sale a quota 9 punti in classifica e lancia un chiaro segnale di maturità all’intero torneo.

Pubblicità

C.C. ORTIGIA 1928 – CHIAVARI NUOTO 11-9

Parziali: (3-5, 4-0, 1-2, 3-2)

C.C. Ortigia 1928: Ruggiero, Stellet, Torrisi 1, Sicali, Di Luciano (Cap) 1, Snel, Tringali Capuano, Tankosic 4, Trimarchi 1, Rossi 2, Radovic 1, Skiljic, Reina, Polizzi 1, Marangolo. All.: Hrvoje Koljanin.

Chiavari Nuoto: Da Rold, Perongini 1, Panerai 2, Figlioli, Kadar 1, Ravina, Fracas, Chiavaccini (Cap) 1, Guidi 4, Brambilla Di Civesio, Gitto, Antonucci, Merano, Del Nevo, Novelli. All.: Gabriele Luccianti.

Arbitri: Bruno Navarra (Roma) e Danilo Mazzoccoli (Firenze).

Note: Superiorità numeriche: ORT 8/12 + 1 rigore; CHI 3/10. Nessuna espulsione definitiva.

La cronaca del match: rimonta biancoverde nel secondo tempo

L’avvio di gara vede gli ospiti liguri più cinici nel capitalizzare le incertezze difensive aretusee, chiudendo il primo quarto in vantaggio sul 3-5. La reazione biancoverda, tuttavia, non si fa attendere: nella seconda frazione l’Ortigia sfodera un parziale perfetto di 4-0, ribaltando gli equilibri di forza e arrivando all’intervallo lungo sul 7-5 guidata dal capitano Di Luciano e soci.

Nella terza frazione il Chiavari prova ad alzare la pressione riavvicinandosi nel punteggio, ma l’impenetrabile difesa siracusana respinge l’assalto al pareggio. Negli ultimi otto minuti salgono in cattedra lo scatenato Tankosic (autore di un poker personale) e il portiere Ruggiero, determinante con due salvataggi nei momenti cruciali. La rete finale di Torrisi sigilla il definitivo 11-9.

Le voci del dopopartita

«Siamo partiti un po’ traballanti in difesa, poi abbiamo sistemato un paio di cose e risposto bene grazie anche alla qualità di Tankosic. Le mie parate nel finale? Il merito è della crescita di tutta la squadra: io metto le mani dove mi dicono di metterle. Conta il gruppo: se si lavora bene in settimana, poi in partita tutto diventa più semplice. Ora testa subito alla sfida di lunedì contro il Recco e alla trasferta di Napoli». — Domenico Ruggiero, portiere dell’Ortigia 1928

«Siamo una squadra piena di giovani ma con la stessa enorme voglia di fare. Oggi abbiamo affrontato la gara come se fosse una finale e si è visto. Nonostante lo svantaggio iniziale siamo rimasti compatti e abbiamo limitato i loro punti di forza come Figlioli. Giociamo spensierati e liberi da pressioni, portando in acqua tutto quello che prepariamo con il mister». — Angelo Sicali, giocatore dell’Ortigia 1928

Ricevi le notizie di WLTV su Telegram, appena escono: iscriviti al canale