Omicidio nelle Madonie: uomo ucciso a colpi di pistola a Gangi

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GANGI (PALERMO) – Fatto di sangue nel cuore delle Madonie. Un uomo è stato ucciso a colpi di arma da fuoco nel territorio comunale di Gangi, in provincia di Palermo. Il cadavere è stato rinvenuto all’esterno della sua automobile in contrada Rolica, in un’area rurale del comprensorio montano.

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La drammatica scoperta ha fatto scattare immediatamente l’allarme e il blocco dell’intera zona da parte delle forze dell’ordine.

Le indagini e l’intervento della Procura

Sul luogo del delitto sono giunti tempestivamente i Carabinieri della Compagnia locale e del Comando Provinciale di Palermo, unitamente al personale della Scientifica per l’esecuzione dei rilievi tecnico-scientifici necessari a ricostruire la dinamica dei fatti e quantificare il numero di colpi esplosi.

Raggiunto il sito anche il Pubblico Ministero di turno della Procura della Repubblica di Termini Imerese, che coordina le attività investigative.

Al momento gli inquirenti mantengono il massimo riserbo sull’identità della vittima e sulle possibili piste investigative, non escludendo alcuna ipotesi sulle motivazioni alla base dell’agguato.

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