Solarino, nasce il gruppo “Orizzonte Solarino”: i consiglieri di Grande Sicilia confermano il sostegno al sindaco Spada

SOLARINO – Nuovi equilibri nell’assise civica di Solarino. I consiglieri comunali aderenti al movimento Grande Sicilia – Carmelo Terranova, Giuseppe Pelligra, Benedetta Italia e Sebastiano Scorpo – hanno annunciato ufficialmente la nascita del nuovo gruppo consiliare denominato “Orizzonte Solarino”.
La scelta, formalizzata nella giornata di oggi 1 novembre 2026, intende blindare la stabilità dell’esecutivo cittadino e confermare il pieno e convinto sostegno all’azione amministrativa guidata dal sindaco Tiziano Spada. Una decisione definita dai promotori come un atto di responsabilità istituzionale per mettere al centro del dibattito gli esclusivi interessi della comunità solarinese.
La nota dei consiglieri: identità politica e stabilità amministrativa
I quattro rappresentanti consiliari hanno chiarito la ratio del passaggio politico, rivendicando l’autonomia delle proprie scelte e la difesa dell’operato della giunta Spada:
«Abbiamo condiviso un progetto politico e amministrativo nel quale continuiamo a credere. La nostra autonomia non è negoziabile, per questo, al di fuori del contesto amministrativo locale, manteniamo la nostra identità politica e partitica in Grande Sicilia. Non possiamo accettare che le divergenze politiche si trasformino in attacchi personali o in tentativi di delegittimare un’Amministrazione della quale siamo parte integrante».
— Carmelo Terranova, Giuseppe Pelligra, Benedetta Italia e Sebastiano Scorpo (Consiglieri comunali di Orizzonte Solarino)
Fiducia nell’operato del Sindaco Spada
Nel documento programmatico diffuso dal nuovo gruppo si ribadisce la solidità della compagine di governo di fronte alle critiche delle opposizioni:
- Gestione delle risorse: «Ribadiamo la nostra piena fiducia nella gestione delle risorse pubbliche e nelle scelte amministrative. Il confronto politico è legittimo, ma non può mettere in discussione la serietà del lavoro svolto né compromettere la stabilità e il futuro della nostra città».
- Sguardo al futuro: «Abbiamo scelto di stare insieme perché crediamo nel progetto amministrativo guidato dal sindaco. È importante guardare al futuro di Solarino e alla sua comunità».
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