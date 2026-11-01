Siracusa, la Solennità di Tutti i Santi: l’Arcivescovo Lomanto celebra la Messa al Cimitero

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SIRACUSA – In occasione della Solennità di Tutti i Santi, la comunità diocesana di Siracusa si ritrova per un momento di preghiera e suffragio al camposanto cittadino. Oggi, domenica 1 novembre 2026, alle ore 16:00, l’Arcivescovo di Siracusa, mons. Francesco Lomanto, presiederà la Santa Messa all’interno della chiesa del Cimitero di Siracusa.

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L’appuntamento rappresenta un momento centrale nelle celebrazioni che aprono l’ottava di preghiera e ricordo dei fedeli defunti.

L’Ufficio per la Pastorale delle Comunicazioni Sociali dell’Arcidiocesi ha sottolineato il valore profondo di questa ricorrenza, richiamando l’insegnamento evangelico e le parole del Santo Padre:

«La Chiesa onora quanti con la propria vita hanno testimoniato l’amore di Cristo. I Santi non sono solo quelli scritti nei calendari e che la Chiesa ha dichiarato come tali. Papa Francesco parlava dei ‘santi della porta accanto’: uomini e donne, mamme e papà, anziani, adulti, giovani, ragazzi e bambini che uniti in Cristo hanno vissuto nella quotidianità le beatitudini del Vangelo».

— Nota dell’Ufficio Stampa dell’Arcidiocesi di Siracusa