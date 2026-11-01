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Siracusa, la Solennità di Tutti i Santi: l’Arcivescovo Lomanto celebra la Messa al Cimitero

Oggi alle 16.00 la funzione presieduta da mons. Francesco Lomanto nella chiesa del camposanto. Dall'1 all'8 novembre la possibilità di ottenere l'Indulgenza Plenaria.
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SIRACUSA – In occasione della Solennità di Tutti i Santi, la comunità diocesana di Siracusa si ritrova per un momento di preghiera e suffragio al camposanto cittadino. Oggi, domenica 1 novembre 2026, alle ore 16:00, l’Arcivescovo di Siracusa, mons. Francesco Lomanto, presiederà la Santa Messa all’interno della chiesa del Cimitero di Siracusa.

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L’appuntamento rappresenta un momento centrale nelle celebrazioni che aprono l’ottava di preghiera e ricordo dei fedeli defunti.

Il significato della Solennità e “i santi della porta accanto”

L’Ufficio per la Pastorale delle Comunicazioni Sociali dell’Arcidiocesi ha sottolineato il valore profondo di questa ricorrenza, richiamando l’insegnamento evangelico e le parole del Santo Padre:

«La Chiesa onora quanti con la propria vita hanno testimoniato l’amore di Cristo. I Santi non sono solo quelli scritti nei calendari e che la Chiesa ha dichiarato come tali. Papa Francesco parlava dei ‘santi della porta accanto’: uomini e donne, mamme e papà, anziani, adulti, giovani, ragazzi e bambini che uniti in Cristo hanno vissuto nella quotidianità le beatitudini del Vangelo».

Nota dell’Ufficio Stampa dell’Arcidiocesi di Siracusa

Indulgenza Plenaria dall’1 all’8 novembre

Dall’1 all’8 novembre, la Chiesa offre inoltre ai fedeli la possibilità di ottenere i benefici dell’Indulgenza Plenaria in suffragio dei defunti.

Per ricevere l’indulgenza, visitando il Camposanto oppure una Chiesa, occorre adempiere alle condizioni consuete stabilite dalla disciplina ecclesiastica:

  • Confessione sacramentale
  • Comunione eucaristica
  • Recita del Credo
  • Preghiera secondo le intenzioni del Papa

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