Petrolchimico Priolo, Gennuso: “Schifani non lascia solo il territorio, riunione in Prefettura domani”

Priolo Gargallo – «Ringrazio il Presidente Schifani per l’attenzione e la prontezza con cui ha seguito la vicenda del polo petrolchimico. La sua presenza, il contatto diretto con il direttore dell’Arpa e la riunione in Prefettura già convocata per domani sono segnali concreti di un governo che non lascia soli i territori». Lo dichiara il deputato regionale di Forza Italia Riccardo Gennuso in merito alla situazione ambientale nell’area di Priolo.

“Schifani seguirà l’evolversi degli eventi con determinazione”

«Sono certo che il Presidente continuerà a seguire l’evolversi degli eventi con la stessa determinazione, per garantire la sicurezza dei cittadini e per attivare soluzioni durature al problema delle emissioni – prosegue Gennuso –. È una battaglia che va affrontata senza sosta, nell’interesse della salute pubblica e del futuro di quest’area».

Riunione in Prefettura domani: focus su emissioni e monitoraggio

La riunione convocata per domani, 18 giugno, in Prefettura rappresenta un momento cruciale per fare il punto sulla situazione ambientale del polo petrolchimico di Priolo, dopo le ripetute segnalazioni di miasmi ed emissioni odorigene che da settimane interessano il territorio.

Contatto diretto con il direttore dell’Arpa

Il Presidente della Regione Renato Schifani ha mantenuto un contatto diretto con il direttore dell’Arpa Sicilia per monitorare costantemente i dati ambientali e coordinare le azioni di controllo e verifica sugli impianti.