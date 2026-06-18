Priolo: tamponamento a catena, tre feriti

È di tre feriti il bilancio di un incidente avvenuto questa mattina in autostrada. Nello scontro a catena sono state coinvolte alcune automobili nella carreggiata per Catania. L’impatto è stato violento e ad avere la peggio sono state tre persone trasportate in ambulanza all’ospedale.

Scontro a catena nella carreggiata per Catania

L’incidente si è verificato questa mattina lungo l’autostrada in direzione Catania. Secondo le prime ricostruzioni, si è trattato di uno scontro a catena che ha coinvolto diverse automobili. La dinamica è ancora al vaglio delle forze dell’ordine.

Tre feriti trasportati in ospedale

L’impatto è stato particolarmente violento. Ad avere la peggio sono state tre persone, immediatamente soccorse dal personale del 118 e trasportate in ambulanza all’ospedale. Al momento non si hanno notizie ufficiali sulle loro condizioni.

Polstrada sul posto: rilievi e traffico bloccato

Sul posto sono accorse le pattuglie della Polizia Stradale per eseguire i rilievi scientifici e per gestire il traffico, bloccato a causa della presenza dei veicoli incidentati sulla carreggiata. Si registrano rallentamenti e code in direzione Catania.

Aggiornamenti in corso

La situazione è costantemente monitorata. Seguiranno aggiornamenti sulle condizioni dei feriti e sull’esatta dinamica dell’incidente.