Regione Siciliana, ore contate per il governo: indiscrezioni sulle dimissioni imminenti di Schifani

PALERMO – Sono ore di altissima tensione politica nei palazzi del potere regionale. Le convulse vicende politiche e i serrati confronti istituzionali registrati nelle ultime ore a Palermo starebbero per portare a un vero e proprio terremoto ai vertici della Regione Siciliana.

Secondo indiscrezioni sempre più insistenti filtrate dagli ambienti parlamentari, il Presidente della Regione Renato Schifani potrebbe rassegnare le proprie dimissioni già nella giornata di domani. Una decisione clamorosa che, se confermata ufficialmente, aprirebbe uno scenario senza precedenti per la legislatura in corso.

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Le concitate vicende delle ultime ore

A far precipitare la situazione sarebbe stato il progressivo irrigidimento dei rapporti politici all’interno della compagine di governo, culminato nelle concitate trattative e nei vertici di maggioranza delle ultime ore. Un clima di impasse istituzionale che avrebbe spinto la presidenza verso l’ipotesi di un passo indietro definitivo per fare chiarezza nel quadro politico regionale.

Sebbene da Palazzo d’Orleans non giungano al momento note ufficiali, nei corridoi dell’Assemblea Regionale Siciliana si parla ormai apertamente di una svolta imminente e di comunicazioni decisive attese a breve.

COSA SUCCEDE ADESSO: Lo scenario delle elezioni anticipate

Un’eventuale formalizzazione delle dimissioni del Presidente della Regione innescherebbe immediatamente i meccanismi previsti dallo Statuto Speciale della Regione Siciliana:

Scioglimento dell’ARS: In virtù della norma costituzionale del “aut simul stabunt aut simul cadent”, le dimissioni del Governatore determinano automaticamente la caduta della Giunta e lo scioglimento anticipato dell’Assemblea Regionale Siciliana.

In virtù della norma costituzionale del “aut simul stabunt aut simul cadent”, le dimissioni del Governatore determinano automaticamente la caduta della Giunta e lo scioglimento anticipato dell’Assemblea Regionale Siciliana. Governo degli affari correnti: Il Vicepresidente della Regione assumerebbe la guida provvisoria dell’amministrazione per la sola ordinaria amministrazione, mentre l’ARS rimarrebbe in carica esclusivamente per gli atti urgenti e indifferibili.

Il Vicepresidente della Regione assumerebbe la guida provvisoria dell’amministrazione per la sola ordinaria amministrazione, mentre l’ARS rimarrebbe in carica esclusivamente per gli atti urgenti e indifferibili. Ritorno alle urne entro 60-90 giorni: Con il decreto di scioglimento verrebbero indette le nuove elezioni regionali per la scelta del nuovo Governatore e il rinnovo dei 70 seggi di Sala d’Ercole, da svolgersi entro due-tre mesi.

La nostra redazione seguirà minuto per minuto l’evoluzione della situazione a Palermo con aggiornamenti in tempo reale.

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