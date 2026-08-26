Schifani bis, La Russa: «Un buon presidente va ricandidato»

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«Un buon presidente, normalmente, è ricandidato». Lo ha dichiarato il presidente del Senato Ignazio La Russa, intervenendo sull’ipotesi di una possibile ricandidatura di Renato Schifani alla guida della Regione Siciliana.

La Russa ha precisato che la decisione non dipende esclusivamente da lui né dallo stesso Schifani, ma dovrà essere assunta dai partiti che sostengono l’attuale presidente della Regione.

«Non dipende da me o solo da lui, ma dai partiti che lo sostengono», ha affermato La Russa.

Le parole del presidente del Senato riaprono così il confronto nel centrodestra siciliano sul futuro della guida della Regione e sull’eventualità di una candidatura per un secondo mandato. Al centro della discussione ci sarà il rapporto tra il bilancio dell’esperienza amministrativa e la volontà delle forze politiche della coalizione di proseguire il percorso avviato.

La Russa ha quindi richiamato un principio di continuità, sottolineando come la riconferma di un presidente considerato positivo rappresenti, in condizioni normali, una scelta naturale. La decisione finale, tuttavia, resta legata alle valutazioni e agli accordi tra i partiti della maggioranza.