Sciopero autotrasportatori, colloquio Schifani-Salvini: martedì tavolo a Milano con le categorie siciliane

PALERMO – Svolta nella vertenza degli autotrasportatori che sta paralizzando la logistica e la distribuzione nell’Isola. Questa mattina il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, ha avuto un vertice telefonico con il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, all’indietro dell’incontro già avvenuto tra lo stesso ministro e il vicepresidente della Regione, Luca Sammartino.
Al centro del colloquio la ricerca di soluzioni immediate per disinnescare la protesta legata principalmente all’impennata dei costi del carburante.
I punti dell’intesa: tavolo a Milano e fondi regionali
L’interlocuzione istituzionale ha prodotto due risultati chiave per il settore:
- Tavolo di confronto a Milano: Martedì prossimo si terrà un incontro ministeriale per affrontare e sciogliere i nodi della vertenza. Su esplicita richiesta del governatore Schifani, al tavolo parteciperà per la prima volta una delegazione di rappresentanti degli autotrasportatori siciliani.
- Risorse in variazione di bilancio: La Regione Siciliana interverrà direttamente stanziando fondi straordinari contro il caro-carburante, inserendo le risorse all’interno della variazione di bilancio attualmente all’esame dell’Assemblea Regionale Siciliana (ARS).
Schifani: «Settore strategico, daremo risposte concrete»
Soddisfazione è stata espressa dal presidente Renato Schifani al termine del confronto con il Mit:
«L’interlocuzione con il ministro Salvini è stata assolutamente positiva, vista la sua disponibilità ad accogliere le nostre proposte. Il governo siciliano farà la sua parte garantendo risorse certe contro il caro-carburante già a partire dalle variazioni di bilancio all’esame dell’ARS. L’autotrasporto è un settore nevralgico per la nostra economia e per il sostentamento di tante famiglie siciliane: siamo al lavoro per dare risposte concrete», ha evidenziato il governatore.+