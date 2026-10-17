Sciopero autotrasportatori, colloquio Schifani-Salvini: martedì tavolo a Milano con le categorie siciliane

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PALERMO – Svolta nella vertenza degli autotrasportatori che sta paralizzando la logistica e la distribuzione nell’Isola. Questa mattina il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, ha avuto un vertice telefonico con il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, all’indietro dell’incontro già avvenuto tra lo stesso ministro e il vicepresidente della Regione, Luca Sammartino.

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Al centro del colloquio la ricerca di soluzioni immediate per disinnescare la protesta legata principalmente all’impennata dei costi del carburante.

I punti dell’intesa: tavolo a Milano e fondi regionali

L’interlocuzione istituzionale ha prodotto due risultati chiave per il settore:

Tavolo di confronto a Milano: Martedì prossimo si terrà un incontro ministeriale per affrontare e sciogliere i nodi della vertenza. Su esplicita richiesta del governatore Schifani, al tavolo parteciperà per la prima volta una delegazione di rappresentanti degli autotrasportatori siciliani.

Martedì prossimo si terrà un incontro ministeriale per affrontare e sciogliere i nodi della vertenza. Su esplicita richiesta del governatore Schifani, al tavolo parteciperà per la prima volta una delegazione di rappresentanti degli autotrasportatori siciliani. Risorse in variazione di bilancio: La Regione Siciliana interverrà direttamente stanziando fondi straordinari contro il caro-carburante, inserendo le risorse all’interno della variazione di bilancio attualmente all’esame dell’Assemblea Regionale Siciliana (ARS).

Schifani: «Settore strategico, daremo risposte concrete»

Soddisfazione è stata espressa dal presidente Renato Schifani al termine del confronto con il Mit: